Производство первого складного iPhone столкнулось с трудностями

Появились сведения, что компания Foxconn, выбранная Apple в качестве производственного партнера для iPhone Ultra, столкнулась с некоторыми проблемами и вносит последние корректировки в производственный процесс.

Проблемы связаны с шарниром и прочностью складного экрана. К сожалению, пока неясно, сколько времени потребуется для устранения производственных неполадок.

Кадр из видео

Предположительно, iPhone Ultra будет представлен, как и планировалось, в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max . Теперь вопрос лишь в том, появится ли он в магазинах одновременно с этими двумя устройствами или нет.

Ранее известный инсайдер UniverseIce показал на фото макеты Samsung Galaxy Z Fold 8 и первого складного iPhone Ultra, которые очень похожи, но при этом отличаются друг от друга.