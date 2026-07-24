Samsung усилила дисплей титановой опорной пластиной и удвоила толщину UTG в Galaxy Z Fold8

Инсайдер Ice Universe, который одним из первых протестировал новый смартфон Galaxy Z Fold8, рассказал об изменениях в экране.

Самое большое изменение в этом году — это не только складка, но и общее ощущение от дисплея. Он удивительно похож на планшет, создавая впечатление жесткой панели, а не гибкой.

Фото Ice Universe

Он уточнил, что на многих складных устройствах даже в областях, удаленных от складки, все еще видны едва заметные волны и неровности, выдающие гибкость экрана при определенном освещении.

Galaxy Z Fold8 отличается. Весь его внутренний дисплей исключительно плоский. В развернутом виде он выглядит и ощущается гораздо ближе к традиционному жесткому дисплею, чем к гибкой панели.

Инсайдер отметил, что Samsung удвоила толщину UTG (ультратонкого стекла) и усилила дисплей титановой опорной пластиной. Более толстое UTG повышает общую жесткость, а титановый слой обеспечивает более прочную структурную поддержку.

В результате чего дисплей становится заметно более плоским, обеспечивая более премиальное, похожее на планшет, качество изображения.

Фото Ice Universe

Ice Universe добавил, что Galaxy Z Fold8 получил лучших из всех гибких экранов на рынке с очень качественной цветопередачей.

Ранее известный инсайдер Ice Universe показал сравнение складок на четырёх складных смартфонах: Samsung Galaxy Z Fold7, нового Galaxy Z Fold8, Oppo Find N6 и Vivo X Fold6. По его словам, новая конструкция Galaxy Z Fold8 заметно улучшила один из главных недостатков гибких устройств — видимую линию сгиба на экране.