Samsung, это что за чудеса? Samsung Galaxy Z Fold8 решает главный недостаток складных смартфонов, а складка не увеличивается даже со временем

Известный инсайдер Ice Universe показал сравнение складок на четырёх складных смартфонах: Samsung Galaxy Z Fold7, нового Galaxy Z Fold8, Oppo Find N6 и Vivo X Fold6. По его словам, новая конструкция Galaxy Z Fold8 заметно улучшила один из главных недостатков гибких устройств — видимую линию сгиба на экране.

Инсайдер отметил, что новый механизм шарнира лучше распределяет нагрузку, благодаря чему экран сохраняет первоначальный вид даже после длительного использования.

Ice Universe также рассказал, что его друг, работающий в Samsung, использовал тестовый аппарат Samsung около трёх месяцев, и за это время складка практически не изменилась. Кроме того, по его наблюдениям, после длительного нахождения смартфона в раскрытом состоянии линия сгиба может становиться менее заметной — экран частично возвращается к первоначальному состоянию.

Фото Ice Universe

Благодаря переработанной конструкции основного шарнира и улучшенному распределению нагрузки, Z Fold8 дольше сохраняет свою неглубокую складку и даже демонстрирует некоторую степень самовосстановления. Когда я открыл телефон сегодня утром, складка была немного заметнее, чем накануне вечером. После того, как устройство оставалось полностью открытым около 10 минут, складка постепенно стала менее заметной и вернулась почти к тому же состоянию, что и накануне вечером. Если Galaxy Z Fold8 продолжит демонстрировать такой уровень устойчивости к сгибам после длительного и многократного складывания, то он может установить новый стандарт прочности на сгибы среди складных смартфонов.

При этом инсайдер подчеркнул, что выводы сделаны на основе одного устройства, поэтому окончательно оценить долговечность технологии можно будет только после массового выхода Galaxy Z Fold8.