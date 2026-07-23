Apple готовит новый Mac mini 2026 — M5 Pro и M6 заменят старые чипы, а 256 ГБ памяти уйдут в прошлое

Apple готовит серьёзное обновление линейки Mac mini в 2026 году. По данным известного инсайдера Марка Гурмана, компания планирует оснастить новый компьютер двумя версиями процессоров — M6 и M5 Pro. Они должны прийти на смену нынешним M4 и M4 Pro, при этом отдельные версии M6 Pro и M6 Max выпускать не планируется.

Ожидается, что базовая версия Mac mini с чипом M6 получит минимум 16 ГБ объединённой памяти, а более мощная модель с M5 Pro — 24 ГБ. Кроме того, Apple может отказаться от накопителей объёмом 256 ГБ: новые компьютеры будут начинаться сразу с SSD на 512 ГБ.

Изображение Grok

Помимо производительности, Mac mini 2026 может получить обновлённые возможности подключения. Версия с M6 будет оснащена Thunderbolt 4, а вариант с M5 Pro получит более быстрый Thunderbolt 5. Также ожидается поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Точная дата выхода пока неизвестна, а цена может стать выше после недавнего повышения стартовой стоимости Mac mini с 600 до 800 долларов. Одновременно Apple, по слухам, готовит обновлённый Mac Studio с процессорами M5 Max и M5 Ultra.

