Ресурс 2,5 млн часов и круглосуточная работа при температуре от -20 до +75 °С. Представлен SSD Biwin на 8 ТБ

Компания Biwin выпустила новый промышленный SSD TDS601 формата 2,5 дюйма, который получил версии объёмом до 8 ТБ.

Накопитель предназначен не для домашних компьютеров и игровых систем, а для профессиональных задач — видеонаблюдения, периферийных вычислений и промышленных серверов, где важны стабильность и длительная эксплуатация.

Главной особенностью TDS601 стала полностью локализованная в Китае база. По данным производителя, SSD использует собственное решение с фирменной прошивкой, упаковкой и контролем качества.

Фото Biwin/mydrivers

Накопитель работает через интерфейс SATA 3.2 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 560 МБ/с, а записи — до 520 МБ/с. В устройстве предусмотрена DRAM-кэш память, а также набор защитных технологий: ECC, сквозная защита данных, алгоритм 4K LDPC, внутренний RAID и защита от потери питания. Заявленный ресурс достигает 16 000 TBW, а среднее время наработки на отказ превышает 2,5 млн часов. SSD способен работать при температуре от -20 до +75 °С, что делает его подходящим для сложных промышленных условий.