DeepSeek: китайский ИИ почти догнал американский, чипы Nvidia скоро не понадобятся

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн дал большое интервью, которое касается развития искусственного интеллекта в Китае и США.

Лян Вэньфэн заявил, что Китай еще недавно отставал от США на два года, при этом китайские модели ИИ обучались с использованием гораздо меньших затрат. Это интервью было записано в мае, когда Kimi K3 еще не был выпущен. В то время отечественный ИИ еще довольно сильно отставал от ведущих ИИ. Сегодня же разрыв сильно сократился.

Изображение Grok

Недавно китайская компания Moonshot AI представила новую модель искусственного интеллекта Kimi K3, которая, по заявлению разработчика, стала крупнейшей ИИ-моделью в мире с открытым исходным кодом.

Лян Вэньфэн заявил, что в течение следующего года станет очевидно, что китайские чипы для ИИ не имеют проблем с совместимостью с экосистемой, а лишь испытывают дефицит производственных мощностей. Nvidia не сможет помешать этому прогрессу, а суперкомпьютеры Huawei Atlas 950 смогут полностью заменить Nvidia GB200 и GB300 по производительности и цене.