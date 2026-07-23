До шести меток на письмо: «Почта Mail» обновила систему организации переписки

Команда «Почты Mail» представила персонализированные метки для электронной почты, которые помогут пользователям упорядочивать переписку и распределять письма по рабочим задачам и проектам. Отмеченные сообщения автоматически попадают в соответствующие папки, что облегчает поиск нужной информации и навигацию среди входящих.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Сервис предлагает готовые категории, включая «Срочно», «Важно», «Ответить», «Документы» и «Личное», а также позволяет создавать собственные метки. Для каждой из них формируется отдельный раздел, при этом одному письму можно назначить до шести меток одновременно.

По словам руководителя продуктового направления «Почта Mail» Руслана Арзуманова, объем деловой переписки продолжает увеличиваться, поэтому пользователям становится все сложнее отслеживать важные сообщения. Новое решение призвано помочь систематизировать входящие письма, выделять приоритетные задачи и поддерживать порядок в почте. В первую очередь оно рассчитано на предпринимателей и небольшие команды, которым важно контролировать рабочие процессы.

В настоящее время новая возможность доступна в мобильном приложении «Почта Mail» для устройств на Android.