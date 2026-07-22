В России начались продажи новой Toyota Corolla — 3,59 млн рублей и гарантия 2 года

В России стартовали продажи новой Toyota Corolla. Автомобили появились в дилерских центрах компании «Рольф» и уже доступны для покупки без предварительного заказа. Ранее модель можно было приобрести только по схеме индивидуального импорта.

Фото: Autohome

В Россию поставляются седаны китайской сборки, выпускаемые на совместном предприятии FAW Toyota. Стоимость автомобиля составляет 3,59 млн рублей. На модель распространяется дилерская гарантия сроком два года или до 100 тыс. км пробега.

Фото: Autohome

Пока обновленная Corolla предлагается только в одной комплектации. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового атмосферного бензинового двигателя мощностью 98 л.с. В паре с ним работает вариатор, привод — передний. В список оснащения входят кожаный салон, камера заднего вида, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных систем помощи водителю.

Фото: Autohome

Обновленная Toyota Corolla дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу в 2025 году. После рестайлинга седан получил переработанную переднюю часть в стиле современных моделей Toyota (Camry XV80, Prius XW60). При этом интерьер и техническая часть автомобиля остались без существенных изменений.

Напомним, ранее в Россию привезли самый мощный Toyota Land Cruiser 300 — с гибридной силовой установкой. На днях в США Toyota представила внедорожник Tundra 2027, а в Китае дебютировал внедорожник Land Cruiser Prado 250 в особом тюнинге.