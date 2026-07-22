Google вложит $1 млрд в 2 дата-центра в Техасе площадью почти 200 000 м

Компания подала заявки на строительство объектов Project Rise 1A и Project Rise 2A в округе, где дата-центры смогут использовать чистую энергию

Google подала заявки на строительство двух дата-центров в округе Уилбаргер, штат Техас, с общей стоимостью инвестиций около $1 млрд. Проекты Project Rise 1A и Project Rise 2A предусматривают создание объектов одинакового масштаба — каждый с площадью почти 92 065 м2.

Согласно документам, поданным в Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TDLR), строительство Project Rise 1A началось 31 марта 2026 года и должно завершиться к концу марта 2028 года. Project Rise 2A имеет те же параметры: аналогичную площадь, место строительства и сроки реализации. В рамках каждого проекта предусмотрены новый корпус дата-центра, связанные с ним механические и электрические площадки, пожарные проезды, зона контроля доступа и инженерные коммуникации.

Фото: Google

Ранее в феврале 2026 года Google сообщила о планах построить дата-центр в округе Уилбаргер с размещением рядом с энергетическим объектом компании AES. Такой формат позволит использовать электроэнергию низкоуглеродных источников непосредственно рядом с инфраструктурой обработки данных.

Google уже активно развивает сеть дата-центров в Техасе: компания эксплуатирует площадки и строит новые объекты в округах, а в июне начала строительство нового дата-центра.

В ноябре 2025 года Google объявила о планах инвестировать $40 млрд в развитие инфраструктуры штата до 2027 года. При этом округ Уилбаргер пока не относится к основным центрам размещения дата-центров Техаса.