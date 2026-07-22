В США построили «симулятор гиперзвука»

Американский исследовательский институт Southwest Research Institute (SwRI) модернизировал испытательный комплекс High Energy Annex Test (HEAT) в Сан-Антонио (штат Техас), чтобы ускорить разработку гиперзвуковых и сверхзвуковых двигателей. Обновленная установка позволяет в лабораторных условиях воспроизводить экстремальные режимы полета, существенно сокращая потребность в дорогостоящих и рискованных летных испытаниях.

Изображение: SwRI

Комплекс предназначен для испытаний прямоточных воздушно-реактивных двигателей, сверхзвуковых прямоточных двигателей, компактных газотурбинных установок и ракетных двигателей. Его главная задача — проверить работу перспективных силовых установок еще до их установки на реальные летательные аппараты.

Как отмечает руководитель проекта Остин Джонс, испытания непосредственно в воздухе обходятся очень дорого и всегда связаны с высоким риском. Поэтому возможность максимально точно воспроизвести реальные условия полета на земле позволяет значительно ускорить разработку новых двигателей и сократить расходы.

После модернизации HEAT способен имитировать условия, характерные для гиперзвукового полета. На скоростях свыше 5 М (около 6100 км/ч) летательные аппараты сталкиваются с экстремальными нагрузками: температура окружающего потока может превышать 760 °C, а давление соответствует большим высотам. Для воспроизведения таких условий инженеры оснастили комплекс новой эжекторной системой, которая с помощью потока воздуха высокого давления создает область разрежения и формирует сверхзвуковой поток раскаленного воздуха.

Сейчас установка способна воспроизводить давление около 2,5 psi (примерно 0,17 атмосферы) и нагревать воздушный поток до 760 °C. Во время первых испытаний специалисты успешно смоделировали условия работы изолятора прямоточного двигателя, соответствующие полету на скорости около 4 М (почти 5000 км/ч).