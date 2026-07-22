К концу 2026 года 800 миллионов устройств Samsung Galaxy получат фирменный ИИ Galaxy AI

Прежняя цель Samsung — 200 млн устройств с Galaxy AI к концу 2024 года

Samsung рассчитывает, что к концу 2026 года фирменные функции искусственного интеллекта Galaxy AI будут доступны уже примерно на 800 млн устройств. Об этом во время презентации Galaxy Unpacked в Лондоне заявил глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро.

Фото: Abhijeet Mishra / SamMobile

О планах компания рассказала одновременно с анонсом новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8, которые получили расширенный набор возможностей Galaxy AI.

Samsung продолжает активно распространять фирменный ИИ не только на флагманские модели, но и на устройства среднего ценового сегмента. Именно это, по словам топ-менеджера, позволяет стремительно увеличивать количество совместимых смартфонов и планшетов.

Впервые Galaxy AI был представлен несколько лет назад. Тогда Samsung ставила цель довести число поддерживаемых устройств до 200 млн к концу 2024 года. Теперь компания рассчитывает увеличить аудиторию сразу в четыре раза — до 800 млн устройств к концу текущего года.

За прошедшее время возможности Galaxy AI значительно расширились. На данный момент платформа включает интеллектуальный поиск, перевод в реальном времени, инструменты для работы с текстом и изображениями, а также функции голосового помощника.

Если нынешние темпы сохранятся, уже в 2027 году число устройств с поддержкой Galaxy AI может превысить 1 млрд. Впрочем, сама Samsung таких прогнозов пока официально не делает.