Испытательные полеты на скорости в 6000 км/ч станут обыденностью: гиперзвуковой беспилотник Talon-A преодолел важный этап испытаний

Он выполнил уже более 10 испытательных полетов

Американская компания Stratolaunch сообщила, что ее многоразовый гиперзвуковой аппарат Talon-A успешно выполнил уже более десяти испытательных полетов. В компании считают, что это важная веха, которая приближает создание регулярной и значительно более доступной системы испытаний гиперзвуковых технологий.

Фото: Stratolaunch

Talon-A представляет собой полностью автономный многоразовый летательный аппарат воздушного старта. После отделения от самолета-носителя он разгоняется до скорости свыше 5 М (около 6170 км/ч), выполняет программу испытаний, а затем самостоятельно возвращается и приземляется на обычную взлетно-посадочную полосу. После технического обслуживания аппарат можно вновь использовать для следующих запусков.

По данным Stratolaunch, один и тот же Talon-A уже несколько раз успешно поднимался в воздух, подтвердив возможность быстрого восстановления и повторной эксплуатации. Такой подход позволяет существенно сократить стоимость испытаний по сравнению с традиционными одноразовыми гиперзвуковыми аппаратами.

Во время полетов инженеры собирали данные об аэродинамике, работе силовой установки, эффективности теплозащиты и систем управления. Полученная информация поможет ускорить разработку новых гиперзвуковых двигателей, материалов, датчиков и других перспективных технологий.

Сейчас программа располагает двумя самолетами-носителями и двумя аппаратами Talon-A. Помимо гигантского двухфюзеляжного самолета Roc, компания использует переоборудованный Boeing 747-400 Spirit of Mojave, который стал второй платформой для воздушного запуска гиперзвуковых аппаратов.

Испытания проводятся в том числе по заказу Министерства обороны США в рамках программы MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed), направленной на ускорение разработки гиперзвуковых технологий.

В дальнейшем компания намерена увеличить частоту запусков, расширить парк летательных аппаратов и превратить испытания гиперзвуковых технологий в рутину как для государственных, так и для коммерческих заказчиков.