Китай анонсировал самую мощную коммерческую многоразовую ракету — Gravity-2 может полететь уже в 2026 году и станет практически клоном Falcon 9

Китай продолжает работу над новой многоразовой ракетой-носителем Gravity-2. По словам разработчиков Orienspace, первый испытательный запуск может состояться уже в четвертом квартале 2026 года.

Gravity-1. Скриншот видео CCTV 13

О планах стало известно после третьего успешного полета ракеты Gravity-1, которая сегодня, 22 июля, вывела на орбиту девять спутников и одновременно выполнила испытание дополнительной полезной нагрузки. В компании-разработчике заявили, что этот запуск подтвердил надежность носителя и фактически ознаменовал его переход от этапа испытаний к регулярным коммерческим миссиям.

Следующее поколение ракеты станет значительно мощнее. Gravity-2 сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 21,5 тонны полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 километров — до 15 тонн.

Главным отличием новой ракеты станет многоразовая первая ступень. Согласно проекту, центральный блок после запуска будет возвращаться на Землю и использоваться повторно, что должно заметно снизить стоимость коммерческих космических запусков.

В качестве силовой установки Gravity-2 получит девять жидкостных кислородно-керосиновых двигателей Force-110 собственной разработки на первой ступени и один двигатель Force-110 Vacuum на второй. По своим характеристикам Gravity-2 едва ли не повторяет Falcon 9, различия в грузоподъемности минимальны.

Новая китайская ракета создается прежде всего для запуска крупных спутников и развертывания орбитальных группировок. Одной из ее ключевых задач станет вывод аппаратов национальной китайской низкоорбитальной системы спутникового интернета. При этом главный конструктор проекта Сюй Гогуан сообщил, что уже в третьем квартале этого года запуски Gravity-1 начнут использоваться для развертывания первых спутников этой сети.

Gravity-1 является крупнейшей твердотопливной ракетой Китая. Ее стартовая масса достигает 405 тонн, а максимальная грузоподъемность — 6,5 тонны.