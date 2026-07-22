Samsung представила свои первые смартфоны с кремний-углеродными аккумуляторами, но ни о каких 10 000 мАч речи не идет

Samsung впервые оснастила свои смартфоны кремний-углеродными (SiC) аккумуляторами. Новая технология дебютировала в складных моделях Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, представленных сегодня.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Кремний-углеродные аккумуляторы отличаются более высокой плотностью энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Это позволяет увеличить емкость аккумулятора без заметного роста размеров устройства либо сделать смартфон тоньше при сохранении прежней емкости.

Благодаря переходу на новую технологию Samsung смогла увеличить емкость аккумуляторов в своих складных смартфонах «книжного формата»: Galaxy Z Fold 8 Ultra получил батарею емкостью 5000 мА·ч, а Galaxy Z Fold 8 — емкостью 4800 мА·ч против 4400 мА·ч у предшественника.

Galaxy Z Flip 8 сохранил прежнюю емкость аккумулятора, однако использование SiC-батареи позволило уменьшить толщину корпуса. Если у предыдущей модели она составляла 13,7 мм в сложенном состоянии, то у новой — 13,1 мм.

Кремний-углеродные аккумуляторы начали активно использовать китайские производители смартфонов примерно с 2023 года. Благодаря более высокой энергоемкости технология позволяет выпускать устройства с батареями емкостью 6000–10 000 мА·ч и более без существенного увеличения толщины корпуса. Но Samsung в данном случае очень консервативна, увеличение емкости — совсем небольшое.

Пока Samsung внедрила новые аккумуляторы только в складную линейку Galaxy Z. Однако ходят слухи, что в будущем компания может распространить технологию и на другие серии смартфонов — линейки Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M и Galaxy F. В частности, Galaxy S27 Ultra приписывают аккумулятор емкостью 5500-6000 мАч.