Особый Land Cruiser Prado 250 оценили в 500 тыс. юаней (5,8 млн рублей) — он похож на «Глендваген»

Совместное предприятие FAW Toyota представило в Китае новую версию внедорожника Land Cruiser Prado 250 — Prado WALD. Как следует из названия, новинка разработана совместно с японским тюнинг-ателье WALD. Рекомендованная цена модели составляет 499 800 юаней (примерно 5,8 млн рублей), однако на старте продаж автомобиль предлагается по специальной цене 449 800 юаней (5,2 млн рублей). Также покупателям доступны субсидии на покупку в размере до 15 000 юаней.

Изображение: Weibo

Новинка построена на базе комплектации TX и получила переработанную переднюю и заднюю части. Внедорожник оснащен новым передним бампером, вертикальными дневными ходовыми огнями, дополнительными матричными световыми элементами, аэродинамическими накладками, многоэлементным задним спойлером и новым задним бампером. По заявлению производителя, аэродинамический обвес улучшает прижимную силу и устойчивость на высокой скорости. Несложно заметить, что изменения в передней части делают Prado WALD похожим на «Глендваген».

Изображение: Weibo

Изображение: Weibo

По сравнению со стандартным Prado длина автомобиля увеличилась на 170 мм и теперь составляет 5085 мм. Ширина — 1980 мм, высота — 1925 мм. Колесная база без изменений — 2850 мм.

В салоне установлен фирменный мультимедийный комплекс Toyota Space с интеллектуальным голосовым управлением и трехзонным климат-контролем.

Несмотря на обновленный внешний вид, техническая часть осталась прежней. Prado WALD сохранил постоянный полный привод, блокируемый межосевой дифференциал Torsen, а также отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости SDM. После отключения стабилизатора ход подвески увеличивается примерно на 20%, что улучшает проходимость на сложном бездорожье. При возвращении на асфальт система автоматически вновь подключает стабилизатор для повышения устойчивости автомобиля.

Под капотом установлен гибридный силовой агрегат на базе 2,4-литрового турбированного бензинового двигателя T24A. Общая мощность системы составляет 282 л.с., максимальный крутящий момент — 430 Н·м. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, максимальная скорость внедорожника достигает 170 км/ч.