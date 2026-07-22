Nvidia показала 22 разработки для работы с «физикой» с помощью ИИ

На конференции SIGGRAPH 2026 Nvidia Graphics Research представила 22 разработки, направленные на развитие симуляции и физического ИИ (Physical AI) — систем, которые работают с виртуальными и реальными объектами с учётом физических законов. Все проекты основаны на 3D-моделях с физическим поведением и предназначены для создания виртуальных миров, игр, фильмов, роботов и цифровых двойников производственных объектов.

Одной из ключевых разработок стала MotionBricks — модель для генерации реалистичных движений персонажей в реальном времени. Система обучалась более чем на 350 000 фрагментов движений и способна создавать плавную анимацию с возможностью управления со стороны разработчика.

Nvidia отмечает, что технология может использоваться как для виртуальных персонажей в игровых мирах, так и для управления движениями физических гуманоидных роботов. MotionBricks уже применялась для робота Unitree G1.

Источник: Nvidia

Вторая представленная технология — Artifixer — предназначена для обработки 3D-сканов реального мира. Модель может восстанавливать неполные и зашумлённые данные, превращая их в полноценные 3D-сцены с качественным рендерингом. В Nvidia описывают технологию как инструмент очистки «грязных» и неполных сцен с восстановлением отсутствующих участков.

Ещё одна разработка — GPC (Generative Predictive Control) — представляет собой платформу для обучения генеративных контроллеров на больших наборах данных о движении. Nvidia рассматривает её как основу для будущих моделей управления движениями, которые смогут применяться в робототехнике.

Компания заявила, что представленные на SIGGRAPH разработки будут доступны с открытым кодом и данными, необходимыми для воспроизведения результатов. Материалы планируется разместить на GitHub и других репозиториях, а также интегрировать отдельные технологии в программные инструменты Nvidia, включая библиотеки платформы Omniverse и решения партнёров компании.