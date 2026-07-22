Млечный Путь «с сахаром» — органическую молекулу обнаружили в межзвёздной среде

Эритрулозу в молекулярном облаке Млечного Пути, показав, что сложные органические соединения могут образовываться ещё до возникновения планетных систем

Астрономы впервые напрямую обнаружили сахар в межзвёздном пространстве. Международная группа учёных зарегистрировала молекулы эритрулозы — сахара с 4 атомами углерода — в молекулярном облаке G+0.693−0.027 возле центра Млечного Пути.

До сих пор сахара находили лишь в образцах астероидов и метеоритах, но не в самой межзвёздной среде.

Для открытия использовались 40-метровый радиотелескоп Yebes Национального географического института Испании и 30-метровый радиотелескоп IRAM в Испании. Учёные проанализировали радиоспектры облака и обнаружили 12 независимых спектральных линий, совпадающих с характеристиками эритрулозы. Спектральные линии — уникальный «отпечаток» молекулы, позволяющий однозначно определить её присутствие.

Эритрулоза представляет особый интерес, поскольку в водной среде может превращаться в треозу — простой сахар, который рассматривается как возможный эволюционный предшественник РНК. Сахара считаются важнейшими органическими соединениями, поскольку лежат в основе структуры РНК и ДНК.

Составное изображение центра Млечного Пути, созданное на основе наблюдений космического телескопа «Хаббл», космического телескопа «Спитцер» и рентгеновской обсерватории «Чандра».

Фото: NASA / ESA / SSC / CXC / STScI

Ранее следы сахаров уже находили в метеорите Оргей (Orgueil) и в образцах астероида Бенну, а в 2018 году специалисты NASA смогли синтезировать подобные молекулы в лаборатории, воспроизведя условия межзвёздного пространства. Однако в прямых наблюдениях зарегистирировать до сих пор не удавалось.

Анализ также показал неожиданную особенность: эритрулозы в облаке оказалось примерно в 8 раз больше, чем более простых сахаров с 3 атомами углерода. Это может указывать на то, что сложные органические молекулы способны эффективно образовываться ещё до формирования звёзд и планет.

Обнаружение эритрулозы в «звёздной колыбели» показывает, что часть химических компонентов, необходимых для возникновения жизни, может присутствовать уже на этом раннем этапе, до возникновения новых звёзд и планетных систем. Следующей целью авторов станет поиск более сложных сахаров, включая рибозу — одного из ключевых компонентов РНК.