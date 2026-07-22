Пентагон увеличил программу военных космических запусков на $11,4 млрд: объём контрактов вырос более чем втрое

Министерство обороны США увеличило максимальный объём программы National Security Space Launch (NSSL) на $11,4 млрд. После пересмотра потолка стоимость доступных контрактов выросла с $5,6 млрд до $17 млрд — более чем втрое. Дополнительное финансирование смогут получить 7 компаний.

Эта программа предназначена для обеспечения космических запусков спутников в интересах национальной безопасности США с использованием коммерческих систем.

Увеличение бюджета стало очередным шагом американского правительства по расширению возможностей космической отрасли. При этом решение также показывает растущую зависимость Пентагона от частных компаний при создании космической инфраструктуры для оборонных задач.

Фото: SpaceX

Коммерческие космические компании всё активнее привлекаются к различным направлениям космической программы США. Пентагон рассчитывает, что частный сектор будет играть всё большую роль в формировании оборонных возможностей на орбите.

Расширение NSSL происходит на фоне других инвестиций в коммерческие космические технологии. Например, стартап Pulse Space, разрабатывающий лазерные системы для передачи энергии между спутниками на орбите, получил контракт Космических сил США на $40 млн., а компания Beyond Reach Labs, создающая оборудование для развёртывания больших солнечных панелей на спутниках, привлекла $10 млн посевного финансирования.

Также в рамках развития коммерческого космического рынка Spinifex Space объявила о планах предоставлять полный цикл услуг для суборбитальных запусков, включая организацию миссий, доступ к частным пусковым площадкам и инфраструктуру для испытаний и оценки технологий.