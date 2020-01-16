Google решила окончательно убить приложения Chrome
Всё равно ими никто не пользовался
16 января 2020 Г.
06:38
VerKo
С 2016 года приложения Chrome были на пути к смерти и теперь компания Google решила окончательно прояснить ситуацию с ними и разметить сроки закрытия проекта для всех платформ — Windows, Mac, Linux и Chrome OS.
С марта 2020 года магазин Chrome Web Store перестанет принимать новые приложения, но разработчики смогут обновлять существующие до июня 2022 года.
На Windows, Mac и Linux поддержка приложений для обычных пользователей прекратится в июне 2020 года. В декабре перестанут поддерживаться пользователи Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade для этих платформ.
В июне 2021 года будет прекращена поддержка приложений Chrome и для фирменной операционной системы Chrome OS у обычных пользователей. В июне 2022 года «смерть приложений» коснётся оставшихся пользователей — Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade на Chrome OS.
Компания отдельно отметила, что все эти сроки никак не касаются расширений Chrome. Расширения для браузера продолжат работать, как и раньше.
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