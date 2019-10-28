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Всем привет! Сегодня у нас речь пойдёт о довольно редком классе устройств — о портативных мониторах.

Под портативными мониторами будем понимать не только маленькие мониторы (5-13 дюймов), но и довольно крупные (14-18 дюймов), если их конструкция легка и оптимизирована для частой транспортировки. Кроме того, портативные мониторы отличает низковольтное питание (5 и/или 12 Вольт).

Портативные мониторы для компьютерной и околокомпьютерной техники слабо представлены в российской рознице, и очень широко — на китайских интернет-площадках; в связи с этим в обзоре в основном будут ссылки на китайские модели.

В подборке пойдём от меньших размеров к большим.

Готовьтесь, будет много букв и картинок! Поехали!

Портативные мониторы с диагональю экрана 5 дюймов

Начнём с простенького монитора китайской компании Eyoyo (модель 5 mini) с разрешением 800*480.

Судя по отсутствию в описании упоминания типа матрицы, у него установлена матрица типа TN, не блещущая качеством цветопередачи и углами обзора.

Монитор имеет как аналоговые входы, так и вход HDMI; и формально может работать даже с компьютерами, но вряд ли будет целесообразно его для этого применять.

Он подойдёт только для решения каких-то узкоспециальных задач, например, в качестве элемента небольшой системы видеонаблюдения или автомобильного монитора.

Цена на Алиэкспресс на дату обзора – от 2900 российских рублей ($45) за вариант с сокращенным набором кабелей ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ и от 3200 российских рублей ($49) с полным набором кабелей посмотреть ЗДЕСЬ.

Следующий 5-дюймовый монитор, хотя и может соединяться с компьютерами, но позиционируется производителем в качестве т.н. «полевого монитора». Это — монитор того же производителя, модель Eyoyo E5.

Такие мониторы (их ещё называют накамерными) предназначены для работы совместно с фото- и видеокамерами, чтобы оператор мог наблюдать более крупное изображение, чем дают встроенные дисплеи камер.

Они обычно даже имеют в своём меню функцию вызова перекрестия «прицела» для удобства наводки на объект съёмки; а также имеют и другие специфические фотографические функции.

Кроме того, у них в комплекте есть приспособления для закрепления на камере, штативе или на устройстве электромеханической стабилизации (стедикам, он же гимбал).

Но такие мониторы могут работать не с любыми камерами; вопрос совместимости с каждой конкретной моделью надо прорабатывать отдельно.

Обычно такие мониторы имеют значительно более высокое разрешение, чем предыдущий 5-дюймовый монитор.

В частности, данная модель имеет разрешение Full HD (1920*1080), а тип матрицы — IPS, что принципиально важно для фотографов с точки зрения передачи цветов.

У него также предусмотрено место для установки аккумулятора (замены внешнего питания на внутреннее), но аккумулятора в комплекте нет (надо докупать отдельно).

Цена — от 6500 российских рублей ($99) посмотреть здесь.

У этого полевого монитора есть близкие «родственники» с размером экрана 4.5 дюймов посмотреть и 5.7 дюймов посмотреть.

Максимальный же размер диагонали полевых мониторов доходит до 10 дюймов.

Насколько эти устройства полезны, я точно сказать не могу: это вопрос к профессиональным фотографам.

Портативные мониторы с диагональю экрана 7 дюймов

Следующий размер портативных мониторов — 7 дюймов.

Эти мониторы основаны, видимо, на матрицах для некогда широко распространённых 7-дюймовых планшетов. А они имели, в основном, невысокое разрешение (1024*600); и только изредка попадались планшеты с разрешением HD (1280*720 или 1280*800).

Эта ситуация перекочевала и в мониторы: их очень много с низким разрешением и очень мало — с разрешением HD.

Сначала рассмотрим «простой» 7-дюймовый монитор с разрешением 1024*600 компании Johnwill:

Монитор имеет вход HDMI и аналоговые входы (VGA и AV), а также аудиоканал с двумя динамиками на задней панели.

Матрица монитора — IPS (по крайней мере, так заявляет производитель).

Цена — от 3900 российских рублей ($60) посмотреть.

Более продвинутый 7-дюймовый монитор с разрешением 1280*800 именуется Eyoyo EM07H:

Монитор основан на матрице типа IPS, имеет множество видеовходов: HDMI/VGA/BNC/AV; но встроенных динамиков, похоже, у него нет.

Монитор имеет в комплекте изящную подставку, как у «взрослых» мониторов.

Цена — от 4500 российских рублей ($69) посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 8 дюймов

8-дюймовые мониторы ничем принципиальным от 7-дюймовых не отличаются, за исключением того, что среди них проще найти мониторы с «приличным» разрешением HD (1280*720 или 1280*800).

Один из типичных представителей — Eyoyo EM08G с разрешением 1280*720:

Как и его 7-дюймовый «родственник», он основан на матрице IPS и оснащен широким комплектом видеовходов: HDMI/VGA/BNC/AV.

Единственное отличие — в комплект добавлен простой пульт дистанционного управления. Правда, нет уверенности, что пульт пригодится; так как вряд ли этот монитор будет располагаться от пользователя дальше вытянутой руки. :)

Цена — от 3700 российских рублей ($57) посмотреть.

Выпускаются также 8-дюймовые мониторы и с другими пропорциями сторон. Например, монитор Eyoyo S801C имеет разрешение 1024*768 и пропорции сторон 4:3:

Монитор, как и его собраться с более стандартным соотношением сторон, основан на матрице IPS и оснащен широким комплектом видеовходов: HDMI/VGA/BNC/AV. Имеющийся в мониторе порт USB Type-C видеовходом не является, он может использоваться только для питания монитора от адаптера или повербанка с напряжением выхода 5 В.

Исходя из соотношения сторон монитора, можно сказать, что он относится к узкоспециальным областям применения, например, в сфере производства или видеонаблюдения.

Цена — от 4700 российских рублей ($72) посмотреть. Такая цена — существенно выше, чем для мониторов со стандартными пропорциями сторон, но, видимо, это как раз и объясняется его узкой специализацией.

И, в завершение этого типоразмера мониторов, еще один монитор Eyoyo с размером экрана 8.9 дюймов и разрешением 1920*1200 (Full HD+):

У этого монитора с матрицей IPS не такой богатый набор видеовходов, как у предыдущих; зато у него добавлена возможность передачи видео и аудио по каналу USB-C. Ради этого производителю пришлось в мониторе установить даже два порта USB Type-C: один — только для подачи питания, а другой — для передачи данных.

Традиционный вход HDMI тоже, разумеется, наличествует.

Что касается возможности работы через USB Type-C, то совместимость с устройствами пользователя надо проверять в каждом отдельном случае. Некоторые совместимые устройства перечислены на странице монитора на Алиэкпресс.

Цена — от 6100 российских рублей ($93) посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 10 дюймов

В 10-дюймовых мониторах уже происходит переход количества в качество: в этих мониторах уже можно найти модели с разрешением на только Full HD, но и 2K (т.е. в 2 раза лучше).

Но, конечно же, модели попроще и подешевле тоже имеются.

Рассмотрим сначала монитор с разрешением Full HD, модель Elecrow SF101 (можно ознакомиться с обзором этого монитора на ixbt.com).

Размер его диагонали — 10.1 дюйма, разрешение — 1920*1080; тип матрицы — IPS.

Этот монитор не блещет разнообразием входов, но самое необходимое для подключения к компьютерам (HDMI и VGA) у него есть.

Мониторы с такими размерами и выше уже могут полнофункционально использоваться для подключения к компьютерам (т.е. изображение достаточно крупное); хотя более желательно их использование в качестве второго монитора, а не основного.

Другие области применения (видеонаблюдение, подключение к микрокомпьтерам и т.п.) тоже не исключается.

Цена этого монитора — от 5200 российских рублей ($79) посмотреть.

Следующий 10-дюймовый монитор — более продвинутый, выпущен компанией Johnwill и имеет разрешение 2K+ (2560*1600):

Его размер экрана — тоже чуть больше 10 дюймов (10.1 дюйма), тип матрицы — IPS.

Он существует в двух вариантах — с «обычным» экраном и с сенсорным, последний — на $30 дороже.

Этот монитор имеет тонкую изящную конструкцию, но никакого разнообразия входов у него нет: у него есть только входы mini-HDMI, зато целых 2 штуки. Для подключения к другим источникам видеосигнала придётся использовать конвертеры-переходники.

Цена этого монитора — от 6300 российских рублей ($95 ) за модификацию с «обычным» экраном и от 8200 рублей ($125) за модификацию с сенсорным экраном. Окончательно модификация выбирается при заказе на страничке монитора на Алиэкспресс посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 11 дюймов

Как ни странно, среди мониторов с диагональю от 11 до 12 дюймов не нашлось ни одного с разрешением 2K или выше.

Поэтому в качестве примера рассмотрим монитор компании Johnwill с разрешением Full HD (1920*1080):

Монитор имеет размер экрана 11.6 дюймов.

Этот монитор во многом похож на предыдущую модель. Он тоже имеет тонкую изящную конструкцию, и так же тип видеовходов у него только один — mini-HDMI (VGA и др. отсутствуют). Для подключения к другим источникам видеосигнала придётся использовать конвертеры-переходники.

Монитор предлагается в двух вариантах комплектации. В первом варианте к нему прилагается простая металлическая подставка; а во втором — кожаный чехол-подставка (как на приведённом выше изображении). Этот вариант — немного дороже, но при частых транспортировках лучше выбрать именно его: монитор целее будет!

Цена этого монитора — от 6500 российских рублей ($99 ) для комплектации с металлической подставкой и от 6900 рублей ($105) за комплектацию с кожаным чехлом-подставкой. Окончательно модификация выбирается при заказе на страничке монитора на Алиэкспресс посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 12 дюймов

Мониторы с диагональю от 12 до 13 дюймов оказались редкостью. Нашелся только один, да и тот — не на Алиэкспресс, а на площадке Gearbest.

Рассмотрим эту интересную и продвинутую модель, которая именуется T-bao T11, размер диагонали — 12.5 дюймов, разрешение — 2K (2560*1440):

Тип матрицы у этого монитора — IPS, а экран у него не простой, а сенсорный.

Но и это ещё не всё: он оснащен встроенным аккумулятором, что позволит ему работать совместно с другим устройством «на полном автономе».

Монитор имеет видеовходы mini-HDMI и USB Type-C.

Для последнего случая, как всегда, надо проверять, будет ли монитор совместим с устройствами пользователя. Частичный список совместимых устройств есть на странице монитора на Gearbest.

Естественно, что столь продвинутое устройство не может быть дешевым.

Цена на Gearbest составляет от 11100 российских рублей ($170) посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 13 дюймов

Среди мониторов с диагональю 13 дюймов наблюдается очередной качественный скачок — среди них уже есть модели с разрешением 4K (3840*2160).

Сначала рассмотрим модели компании Johnwill с разрешением Full HD и 2K:

Приведённая картинка с внешним видом устройства относится сразу к целому семейству мониторов с диагональю 13.3 дюйма.

На основе одного и того же корпуса и электроники производятся сразу три монитора: с разрешением Full HD, с разрешением 2K и, последний вариант, — с разрешением Full HD и сенсорным экраном. В такой же последовательности они идут и в отношении цены: вариант с сенсорным экраном — самый дорогой!

Видеовходы — только mini-HDMI, для всего остального надо применять конвертеры-переходники.

Теперь — разберёмся с ценами.

Простой монитор Full HD стоит от 5800 российских рублей ($ 87), монитор с разрешением 2K (2560*1440) стоит от 6700 рублей ($102), монитор Full HD с сенсорным экраном стоит от 9300 рублей ($142). Окончательно модификация выбирается при заказе на страничке этого семейства мониторов на Алиэкспресс посмотреть.

Теперь рассмотрим модель компании Johnwill с разрешением 4K (3840*2160):

При выборе моделей с таким разрешением пользователю в первую очередь надо подумать: а точно ли оно мне надо?!

Дело в том, что столь высокое разрешение будет сильно «напрягать» графическую систему Вашего компьютера или другого устройства, особенно в 3D-играх. Так что выигрыш в качестве изображения на мониторе может быть полностью потерян из-за необходимости снизить (и притом значительно!) настройки качества игры.

Теперь вернёмся уже к монитору.

Его конструкция — самая тонкая из всех ранее рассмотренных, толщина составляет 9.5 мм, это даже тоньше некоторых телефонов.

Помимо высокого разрешения экрана, в этом мониторе есть усовершенствования и в электронной «начинке». В мониторе добавлены видеовходы mini-DP (DisplayPort) и USB Type-C.

Порт USB Type-C для передачи видео может быть совместим не со всеми моделями смартфонов, этот вопрос надо прорабатывать отдельно для каждой конкретной модели смартфона.

Цена этого монитора — от 13800 российских рублей ($209 ) для комплектации с металлической подставкой; и от 14300 рублей ($217) за комплектацию с кожаным чехлом-подставкой. «Чем мех лучше, тем он дороже!» ©. Это правило действительно даже и на Алиэкспресс.

Окончательно модификация по комплектации выбирается на страничке монитора на Алиэкспресс посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 14 дюймов

Начиная с этого размера, в области портативных мониторов в игру вступают уже и «гранды» мирового мониторостроения, хотя и не очень жалуют они такие мониторы. :)

Рассмотрим монитор HP EliteDisplay S14 с экраном 14 дюймов и разрешением Full HD (1920*1080):

Надо сказать, что монитор у компании Hewlett Packard получился весьма специфический.

В стремлении упростить жизнь пользователю дизайнеры Hewlett Packard дошли до предела, оставив на мониторе единственный разъём, а конкретно — USB Type-C.

Этот разъём используется одновременно и для подачи сигнала, и для питания монитора!

Соответственно, подключаемое оборудование должно иметь возможность передачи видеосигнала через интерфейс USB-C, и одновременно должно иметь достаточный запас по мощности питания.

В связи с этим, без «танцев с бубном» этот монитор сможет работать только с достаточно современными ноутбуками и мощными планшетами.

Тем пользователям, которых такой вариант устроит, наверняка понравится тонкая и лёгкая конструкция монитора.

Цена на американском сайте hp — $219, средняя цена в российской рознице — около 15500 рублей посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 15 дюймов

Среди 15-дюймовых мониторов следует привести в первую очередь модель от «гранда» мировой электроники – ASUS.

Модель именуется ASUS MB16AC и имеет диагональ 15.6 дюймов:

Модель имеет разрешение Full HD (1920*1080), тип матрицы – IPS.

Подобно приведённому выше монитору от Hewlett Packard, монитор имеет единственный разъём USB Type-C, предназначенный как для подачи видеосигнала, так и для питания монитора; что будет требовать усиленной проработки вопроса о совместимости с устройствами пользователя.

Более подробно с монитором можно ознакомиться на его страничке в ASUS; цена в российской рознице – около 19000 рублей посмотреть.

У этого монитора есть «старшая» версия с такой же диагональю экрана, но со встроенным аккумулятором и сенсорной чувствительностью. Именуется эта версия ASUS ZenScreen Touch MB16AMT (посмотреть на сайте ASUS), её цена – около 33000 рублей, но и даже за такую цену она редко встречается в российской рознице.

Теперь снова возвращаемся к нашим китайским товарищам. :)

Интересное семейство мониторов — модели компании T-bao с диагональю 15.6 дюймов и разрешением Full HD:

Монитор основан на матрице IPS, а его «изюминка» — наличие в этом семействе варианта со встроенным аккумулятором, что продлит время его работы совместно с каким-либо устройством пользователя «на полном автономе». Кроме того, этот монитор имеет сенсорный экран.

Есть и более дешевый вариант — без сенсорного экрана и аккумулятора. Кому всё это не требуется, тот может не переплачивать за неиспользуемые функции.

Монитор имеет видеовходы mini-HDMI и USB Type-C. В последнем случае он может работать также и со смартфонами, но совместимость с конкретными моделями надо уточнять отдельно (небольшой и, видимо, неполный список моделей имеется на странице монитора на Алиэкспресс).

Цена монитора с сенсорным экраном и аккумулятором — от 11200 российских рублей ($169), без сенсорного экрана и аккумулятора — от 8400 рублей ($128) посмотреть.

Что интересно, копия последнего варианта продаётся также и под брендом ZEUSLAP по цене от 7400 рублей ($112) и с возможностью доставки из России (для жителей России это — быстрее) посмотреть.

Конечно же, есть среди 15-дюймовых мониторов и модели с разрешением 4K.

В качестве представителя этой категории рассмотрим модель компании Johnwill с диагональю 15.6 дюймов и с разрешением 4K (3840*2160):

Монитор основан на матрице типа IPS.

Хотя производитель и называет его геймерским; но главная геймерская характеристика, частота обновления экрана, на самом деле — обыкновенная (60 Гц), а сверхвысокое разрешение вряд ли будет способствовать высокому FPS в играх.

С видеовходами у него всё в порядке: есть mini-HDMI, mini-DP, USB Type-C. В последнем случае, как всегда, следим за совместимостью с устройствами пользователя.

В целом конструкция — тонкая и лёгкая, насколько этот термин применим к мониторам такого размера.

Цена — от 15500 российских рублей ($235) посмотреть.

Портативные мониторы с диагональю экрана 17 дюймов

Конечно, трудно назвать 17-дюймовыми мониторы портативными; но в силу особенностей своей конструкции они относятся именно к таковым.

Первым из таких «полупортативных» мониторов рассмотрим аппарат компании POPROISE с диагональю 17.3 дюйма и разрешением Full HD (1920*1080):

Модель основана на матрице типа IPS.

Видеовходы у этого монитора не блещут разнообразием — есть только mini-HDMI (2 шт.). К счастью, это сейчас — самый распространённый стандарт передачи видео. Но в случаях, когда он не подходит, придётся использовать конвертеры-переходники.

Имеющийся в мониторе разъём USB Type-C информационной роли не играет, он предназначен только для подачи питания.

Цена монитора — от 9600 российских рублей ($146) посмотреть.

Следующий монитор — более универсальный, и, конечно, более дорогой. Это — модель компании Johnwill с диагональю 17.3 дюйма и с разрешением 4K (3840*2160):

Монитор оформлен в том же конструктивном стиле, что и другие модели этой же компании с размером диагонали от 13.3 дюйма: он тонкий, и, условно говоря, лёгкий. Правда, на страничке монитора вес не указан, но, по аналогии с другими мониторами такого же размера, он должен составлять около 1.3 кг.

Монитор имеет 3 типа видеовходов: mini-HDMI, mini-DP, USB Type-C. В последнем случае, как всегда, следим за совместимостью с устройствами пользователя.

В комплекте поставки, к сожалению, отсутствует чехол. Так что в случае транспортировки пользователю предоставляется возможность самостоятельно позаботиться о сохранности монитора от повреждений. А продавить или разбить в пути такой крупный экран — легче лёгкого. В общем, я предупредил. :)

Цена — от 19700 российских рублей ($299) посмотреть.

Портативный монитор с диагональю экрана 18 дюймов

Вот, наконец, мы подошли к монитору, завершающему этот «путеводитель» — единственному портативному монитору с диагональю 18.4 дюйма и разрешением 4K от компании Johnwill:

Этот монитор принципиально ничем не отличается от предыдущего монитора с диагональю 17.3 дюйма, кроме самой диагонали.

У него — такое же разрешение (3840*2160); такой же набор видеовходов (mini-HDMI, mini-DP, USB Type-C); и, что самое печальное, точно так же нет защитного чехла в комплекте.

Цена, конечно, соответствует критерию «чем мех лучше, тем он дороже» и составляет от 23500 российских рублей ($357) посмотреть.

Итоги, выводы, области применения

Итак, на китайских площадках имеется большой выбор портативных мониторов с самыми разными комбинациями параметров. В этой подборке была отражена лишь часть возможных вариантов.

Можно выбрать совсем разные мониторы по параметрам:

размер экрана;

его разрешение;

его пропорции сторон;

типы входов и выходов;

наличие встроенного аккумулятора;

наличие сенсорного экрана.

В зависимости от выбранных параметров и их комбинаций, могут быть и разные варианты применения портативных мониторов.

В первую очередь портативные мониторы могут быть полезны, когда у пользователя ограничено место; либо же когда монитор сам по себе должен быть достаточно компактным, чтобы можно взять его с собой куда-либо. Но возможны и самые разные варианты применения.

Примерный (но не окончательный, а «открытый») список применений может быть такой:

дополнительный монитор к рабочему компьютеру (расширение рабочего стола);

дублирование экрана с устройства с маленьким экраном (нетбук, планшет, смартфон) на более крупный экран портативного монитора;

монитор для мини- и микрокомпьютеров (Raspberry Pi, Orange Pi и т.п.);

мониторы для работы за двумя-тремя компьютерами одновременно;

применение для небольших систем видеонаблюдения и для контроля производственных процессов;

применение для совместной работы с фото- или видеокамерой (для съемки можно использовать накамерные («полевые») мониторы, а для контроля отснятого материала — и более крупные из портативных мониторов);

применение в качестве элемента контрольно-кассовой техники;

применение для наблюдения за изображением с камеры дрона или иного автономного движущегося устройства.

В ряде случаев необходимо особое внимание уделять совместимости монитора с тем устройством, к которому Вы собираетесь его подключить.

Особенно это касается при подключении через порт USB Type-C.

Порты на устройствах, механически совместимые с этим типом соединения, могут иметь самые разные функции, вплоть до простой подачи питания и никакой передачи мультимедиа при этом не осуществляющие.

Всем спасибо за внимание!