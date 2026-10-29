Chery Tiggo провалил краш-тест: ноль баллов за защиту взрослых и детей

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| Новость | Авто и транспорт

Кроссовер Chery Tiggo 2 получил ноль звёзд по итогам краш-тестов Latin NCAP для рынков Латинской Америки и Карибского бассейна. Даже при наличии четырёх подушек безопасности и системы стабилизации автомобиль набрал 0% за защиту взрослых и детей. Во время фронтального удара испытатели также обнаружили риск возгорания. Результаты опубликовали 28 октября 2026 года.

Автор: Latin NCAP Источник: www.latinncap.com

При фронтальном столкновении силовая структура кузова и пространство для ног водителя оказались нестабильными. Датчики манекена зафиксировали высокий уровень нагрузки на грудную клетку, что указывает на слабую защиту водителя. Дополнительную проблему представляет отсутствие штатных подушек, защищающих голову при боковом ударе. На задних сиденьях также нет преднатяжителей ремней и ограничителей усилия натяжения.

Защита детей тоже получила 0%. При испытаниях манекен десятилетнего ребёнка показал опасные нагрузки на голову и шею, а при боковом ударе манекен трёхлетнего ребёнка продемонстрировал риск частичного выброса из удерживающей системы. Крепления i-Size не соответствовали требованиям Latin NCAP, из-за чего автомобиль не получил баллов за возможность правильной установки детских кресел и их монтаж.

Автор: Latin NCAP Источник: www.latinncap.com

По двум оставшимся категориям кроссовер набрал 48,89% за защиту пешеходов и других уязвимых участников движения и 45,45% за системы активной безопасности. У модели нет автоматического экстренного торможения, контроля слепых зон и систем удержания в полосе даже в качестве опций. При этом система стабилизации входит в стандартное оснащение. Тест провели по обновлённому протоколу Latin NCAP, который учитывает в том числе защиту десятилетних детей и невысоких взрослых на заднем ряду.

Источник: latinncap

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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