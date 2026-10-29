Лёд возрастом 128 тысяч лет в Тибете раскрыл неизвестную часть климатической истории Земли

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Ледяная шапка Гулия на Тибетском нагорье сохранила климатические свидетельства, которые могут относиться к периоду более 128 тысяч лет назад. Это более чем на 100 тысяч лет расширяет известную историю оледенения региона и позволяет изучать климатические изменения, предшествовавшие последнему ледниковому периоду.

Возраст льда уточнили учёные из Университета штата Огайо вместе с международной командой исследователей. Они сопоставили ледяные керны, извлечённые на плато Гулия в 1992 и 2015 годах. Образцы, полученные с разницей в 23 года, продемонстрировали сходные закономерности содержания изотопов кислорода. Это подтвердило воспроизводимость климатических данных, сохранившихся во льду, и помогло уточнить хронологию ледника.

Для датировки исследователи использовали радиоактивные изотопы бериллия и хлора. Их содержание помогло обнаружить следы Лашампского геомагнитного события — возмущения магнитного поля Земли, произошедшего более 41 тысячи лет назад.

Дополнительное сопоставление с изотопными данными из пещерных отложений Тибета позволило предположить, что история льда уходит более чем на 128 тысяч лет в прошлое. Ранее считалось, что климатическая летопись Гулии ограничивается голоценом, начавшимся около 12 тысяч лет назад.

Высокогорный лёд служит природным архивом: его слои сохраняют химические признаки условий, существовавших в разные эпохи. Более точная датировка кернов поможет восстановить последовательность наступления и отступления ледников и выяснить, как крупные ледяные массивы Тибета пережили переход от ледникового периода к более тёплому климату. Учёные планируют исследовать дополнительные образцы, чтобы извлечь из них новые сведения о климате и окружающей среде.

Источник: sciencedaily