Новый пауэрбанк OnePlus показывает на экране мощность зарядки

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Компания OnePlus представила пауэрбанк SUPERVOOC 67W ёмкостью 10 000 мА·ч. На корпусе расположен цветной TFT-дисплей, который показывает уровень заряда и текущую мощность, а также оценивает время до конца зарядки или разрядки. По словам производителя, максимальная мощность отдачи по фирменному протоколу достигает 67 Вт.

Автор: OnePlus Источник: m.weibo.cn

Помимо SUPERVOOC, устройство работает с протоколами PD мощностью до 45 Вт и PPS до 55 Вт, а также, по заявлению компании, подходит для зарядки ноутбуков. Сам пауэрбанк заряжается мощностью до 40 Вт.

Корпус выполнен в чёрном цвете, один из торцов красный. Внутрь встроен плетёный кабель с разъёмом USB-C, он же служит шнурком для переноски.

Пауэрбанк прошёл пять испытаний по новому китайскому стандарту безопасности 2026 года.

В Китае он поступит в продажу 21 октября по цене 229 юаней (~$33).

Источник: IT Home

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