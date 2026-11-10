Boeing планирует сократить штат подразделения лайнеров на 5% — темпы производства самолетов замедлились

Boeing планирует сократить штат своего подразделения гражданских самолетов на 5%, так как процесс наращивания темпов производства на заводах компании занимает больше времени, чем ожидалось. Сокращения могут затронуть около 2500 рабочих мест — как за счет увольнений, так и за счет того, что на места ушедших сотрудников не будут нанимать новых людей. В частности, авиастроителю приходится перенести срок стабилизации выпуска самолетов 737 на уровне 47 единиц в месяц на начало 2027 года (изначально это планировалось на лето 2026 года).

Восстановление Boeing вновь наталкивается на ограничения производственных мощностей. В служебной записке, направленной сотрудникам в понедельник, 9 ноября, Стефани Поуп, генеральный директор подразделения Boeing Commercial Airplanes, объявила о сокращении штата, цель которого — привести численность персонала в соответствие с менее амбициозным производственным графиком.

Это решение касается только подразделения гражданских самолетов, а не всей американской корпорации в целом.

Как мы уже отмечали при представлении результатов за третий квартал, необходимо пересмотреть темпы наращивания производства, чтобы дать заводам и партнерам по цепочке поставок больше времени для стабилизации процессов. Корректировка производственных графиков и снижение объемов выпуска самолетов привели к тому, что у нас образовался избыток персонала. Стефани Поуп

По данным Boeing, на которые ссылается Reuters, на конец декабря 2025 года в этом подразделении насчитывалось 50 494 сотрудника. Применительно к этой базовой численности персонала сокращение на 5% составляет примерно 2500 рабочих мест. Впрочем, это лишь оценочная величина: производитель не назвал точное число увольнений, а часть сокращения штата будет достигнута за счет естественного оттока кадров — без замены ушедших сотрудников.

К сожалению, это означает, что нам необходимо привести численность персонала в соответствие с пересмотренным бизнес-планом. Это приведет к сокращению штата примерно на 5% — за счет сочетания естественного оттока и увольнений; уведомления начнут рассылаться с декабря. Стефани Поуп

В центре этих корректировок находится модель 737 — основной источник денежных поступлений для авиастроителя. 27 октября, представляя квартальные финансовые результаты, генеральный директор Boeing Келли Ортберг сообщил, что компания не сможет выполнить планы по производству и поставкам этого узкофюзеляжного лайнера, намеченные на 2026 год. Теперь ожидается, что стабильный выпуск на уровне 47 самолетов в месяц будет достигнут лишь в начале 2027 года, тогда как еще в мае руководство рассчитывало выйти на этот показатель летом 2026-го.

Важно отметить: Boeing не отказывается от планов по наращиванию производства, однако для достижения целевого темпа в устойчивом режиме требуется больше времени. В финансовом отчете от 27 октября компания подтвердила, что программа 737 продолжает продвигаться к «стабильному» уровню производства — 47 самолетов в месяц. По словам Келли Ортберга (на которые ссылается агентство Reuters), одним из сдерживающих факторов остается производство крыльев.

Следующий этап — увеличение выпуска до 52 самолетов в месяц — по-прежнему запланирован на вторую половину 2027 года. Для этого Boeing необходимо, в частности, вывести на полную мощность новую сборочную линию для 737-х в Эверетте (открытую в июле), а также нарастить производство фюзеляжей на предприятии в Уичито, которое ранее принадлежало компании Spirit AeroSystems.

Проблемы затрагивают не только узкофюзеляжные самолеты. Темп производства модели 787 остается на уровне восьми единиц в месяц, что было подтверждено Boeing в квартальном отчете. По данным Reuters, переход к выпуску десяти единиц в месяц также оказался непростым, что привело к задержке ожидаемого наращивания темпов производства этого широкофюзеляжного самолета.

Программы 777 (грузовая версия) и 767, в свою очередь, пострадали из-за разногласий с американским поставщиком Vaero. В материале, опубликованном 23 октября, агентство Reuters сообщило, что прекращение поставок компонентов, необходимых для производства крыльев, привело к остановке сборки модели 777F почти на два месяца, а также нарушило производственный процесс по программе 767 — включая его военную модификацию, самолет-заправщик KC-46. Модель 777X, крыло которой выполнено из композитных материалов, этот перебой в поставках не затронул.

К моменту представления финансовых результатов 27 октября поставки комплектующих возобновились. Однако финансовый директор Джей Малаве предупредил, что последствия этих сбоев будут ощущаться «в течение ближайших кварталов». Это служит напоминанием о том, насколько сильно сборочные линии зависят от поставщиков — зачастую единственных, способных предоставить ту или иную деталь.

Сокращение численности персонала происходит на фоне высокого спроса: по состоянию на конец сентября портфель заказов подразделения Boeing Commercial Airplanes превышал 6300 самолетов, а его стоимость достигла рекордной отметки — около 612 миллиардов долларов. В третьем квартале подразделение получило 300 чистых заказов и поставило 161 воздушное судно (годом ранее — 160). За первые девять месяцев 2026 года объем поставок составил 475 самолетов, что на 8% больше показателя предыдущего периода.

Впрочем, этого роста недостаточно для восстановления рентабельности. В период с июля по сентябрь подразделение коммерческих самолетов зафиксировало операционный убыток в размере 697 млн ​​долларов при выручке 10,7 млрд долларов и операционной марже −6,5%. В качестве причин компания Boeing называет, в частности, менее благоприятную структуру поставок, ожидаемые расходы, связанные с корректировкой темпов производства, а также рост затрат в цепочке поставок.

Эта ситуация наглядно демонстрирует производственную проблему, с которой столкнулся авиастроитель: наличие тысяч заказов на самолеты не гарантирует ни стабильности выпуска продукции, ни немедленной рентабельности. Объявленное сокращение численности персонала стало следствием разрыва между ресурсами, выделенными на ускорение производства, и темпами, которые, по оценкам Boeing, компания теперь реально может поддерживать.

Более сложный производственный график отодвигает и сроки улучшения ситуации с денежными потоками. 27 октября Келли Ортберг сообщил, что Boeing рассчитывает выйти на уровень свободного денежного потока в 10 млрд долларов в год лишь к 2029 году — на год позже, чем прогнозировал консенсус аналитиков (по данным агентства Reuters). В третьем квартале группа получила 464 млн долларов свободного денежного потока, однако по итогам первых девяти месяцев показатель остался отрицательным и составил −359 млн долларов.

Таким образом, главная задача для Boeing — превратить внушительный портфель заказов в стабильные поставки, не создавая при этом новых потрясений для производственной системы. Руководство компании по-прежнему придерживается курса на рост, однако новое сокращение штата свидетельствует о том, что восстановление будет более медленным — и более болезненным в социальном плане, — чем предполагалось ранее.

Источник: Reuters