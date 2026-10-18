Компания Baseus представила в Китае пауэрбанк EnerFill FC11 в версии с двумя встроенными кабелями. Ёмкость устройства составляет 20 000 мА·ч, максимальная мощность 45 Вт. Один кабель с разъёмом USB-C выдаёт до 45 Вт, второй с Lightning до 27 Вт. Кроме того, на корпусе есть порт USB-C на 45 Вт и порт USB-A на 33 Вт. Производитель заявляет, что iPhone 17 заряжается от новинки до 70% за 30 минут, а аккумуляторные элементы сертифицированы по новому национальному стандарту Китая 2026 года.

Кабели в оплётке выходят из верхней части корпуса и образуют петлю с прозрачной защёлкой на конце. Компания называет защёлку патентованной и предлагает использовать петлю для переноски или чтобы повесить пауэрбанк. На лицевой стороне расположена полупрозрачная глянцевая панель с экраном, который показывает заряд в процентах, и маркировкой 45 Вт. Корпус выполнен из матового пластика.

Внутри установлены два аккумуляторных элемента по 10 000 мА·ч, общая энергоёмкость составляет 73 Вт·ч. Номинальная ёмкость при выходе 5 В и 3 А указана как 12 000 мА·ч. Размеры устройства составляют 111 на 68,2 на 32 мм, вес 357 г. Заряжается пауэрбанк через USB-C мощностью до 30 Вт.

Он выпускается в голубом, розовом и бежевом цветах. Новинка уже появилась в продаже в Китае, где за неё просят 202 юаня (~$30)

Источник: IT Home / Weibo