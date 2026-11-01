Во рву японского кургана нашли жрицу с красным поясом

Археологи нашли в Японии глиняную фигурку жрицы возрастом около 1500 лет. Статуэтка типа ханива обнаружилась на раскопках Нисикаминомия, к северо-западу от Токио, где изучают курганы кофун V и VI веков. По мнению специалистов, она изображает мико, то есть жрицу синтоистской религии. В эпоху Кофун такие женщины проводили погребальные обряды и давали духовные наставления, а сами ханива ставили на могилах как приношение умершим. Об этом сообщили власти префектуры Гумма.

Автор: Gunma Archaeological Research Foundation Источник: www.livescience.com

Определить, кого изображает находка, помогла причёска симада с пучком на макушке. На обоих запястьях у фигурки глиняные браслеты с красным пигментом, на торсе нарисован красный пояс, а в левой руке зажат стержневидный ритуальный предмет. Пальцы вылеплены по отдельности, у жрицы заметный нос. В префектуре отметили, что мастера уделили внимание даже тем деталям, которые не разглядеть издалека.

Сохранились только голова и торс высотой около 40 сантиметров, поэтому целиком статуя была заметно больше. Нашли её во рву вокруг крупного кургана. Археологи предполагают, что изначально она стояла рядом с саркофагом в форме лодки, а со временем сползла по склону вниз.

Работы на участке идут с 2020 года, за это время там нашли почти дюжину курганов. Фигурку жрицы достали в этом году, сейчас её показывают в музее раскопок Археологического исследовательского центра префектуры Гумма (Gunma Prefectural Archaeological Research Center) в городе Сибукава.

Источник: Live Science