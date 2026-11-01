Android-флагманы стали копировать iPhone: интерфейсы Xiaomi, Oppo и Vivo теряют индивидуальность

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Android-флагманы теряют индивидуальность, копируя интерфейс iPhone. Обновление Android 17 сблизило оформление смартфонов Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor с iOS настолько, что их панели управления стало трудно различать. На эту тенденцию обратил внимание обозреватель PhoneArena Питер Костадинов, указавший на проблему с самостоятельным дизайном Android-устройств.

Автор: Георгий Лямин Источник: unsplash.com

Особенно заметно сходство в оформлении быстрых настроек. В новых интерфейсах появились полупрозрачные панели в стиле Liquid Glass, размытые фоны, одинаково выглядящие переключатели, ползунки и виджеты. По оценке журналиста, панели управления Oppo Find X10 Pro Max, Vivo X500 Pro Max и Honor Magic 8 Pro визуально практически повторяют решения Apple. При этом стандартный Android на смартфонах Google Pixel сохраняет более самостоятельный стиль.

Автор также выделил ColorOS 17 от Oppo и OriginOS от Vivo. По его мнению, производители переняли не отдельные удачные функции, а целую визуальную концепцию Apple, включая полупрозрачные элементы и закруглённые переключатели. При этом проблема не в недостатке собственных возможностей: обозреватель отметил плавность анимации и функциональность ColorOS 17, но считает, что китайские бренды могли бы развивать собственный дизайн вместо копирования Liquid Glass.

Причину этой тенденции Костадинов связывает с популярностью iPhone на китайском рынке. Производители рассчитывают привлечь владельцев смартфонов Apple, которым привычнее знакомое оформление, а также покупателей, которым нравится новый стиль iOS. В результате Android-флагманы всё чаще различаются аппаратной частью, тогда как их программные интерфейсы становятся похожими друг на друга.

Источник: phonearena

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 188 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 11971 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему камера на 200 мегапикселей в смартфоне все еще снимает хуже старой зеркалки на 12 Мп

Маркетологи мобильных брендов обожают цифры. Сначала они гордились 48 мегапикселями, потом сотней, а теперь смартфоны козыряют датчиками на 200 Мп. Логика обывателя проста: чем больше цифра в...

Что снится людям без воображения: исследование мультисенсорной природы афантазии

Большинство людей воспринимают способность вызывать в памяти чувственные образы как нечто естественное. Если попросить человека вспомнить внешность близкого родственника, интерьер своей комнаты или...

Почему лето в Северном и Южном полушариях отличается: 4,5 лишних дня и более 4 градусов разницы

Экватор делит Землю на две равные части — Северное и Южное полушария. Поскольку обе половины планеты находятся на одном расстоянии от Солнца и получают свет от одной звезды, логично...

Зачем крокодилы глотают камни: какую роль обычные булыжники играют в организме хищника?

Крокодилы известны мощными челюстями, острыми зубами и способностью справляться с добычей, которая кажется слишком крупной для одного приёма пищи. Но есть у этих хищников ещё одна необычная...

Древняя находка в пустыне Египта заставила пересмотреть прародину человечества: как одна окаменелость изменила карту эволюции приматов

На протяжении многих десятилетий ученые считали, что первые предки современных человекообразных обезьян и людей появились в Восточной Африке. На территории современных Кении, Уганды и Танзании...

Украли телефон — что будет с почтой, облаком и Госуслугами и как подготовиться заранее

Новая SIM-карта вернёт номер, но не вернёт ваши аккаунты. Что лежит в телефоне, о чём забывают и что настроить за один вечер, пока он ещё у вас.