Android-флагманы стали копировать iPhone: интерфейсы Xiaomi, Oppo и Vivo теряют индивидуальность

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Android-флагманы теряют индивидуальность, копируя интерфейс iPhone. Обновление Android 17 сблизило оформление смартфонов Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor с iOS настолько, что их панели управления стало трудно различать. На эту тенденцию обратил внимание обозреватель PhoneArena Питер Костадинов, указавший на проблему с самостоятельным дизайном Android-устройств.

Особенно заметно сходство в оформлении быстрых настроек. В новых интерфейсах появились полупрозрачные панели в стиле Liquid Glass, размытые фоны, одинаково выглядящие переключатели, ползунки и виджеты. По оценке журналиста, панели управления Oppo Find X10 Pro Max, Vivo X500 Pro Max и Honor Magic 8 Pro визуально практически повторяют решения Apple. При этом стандартный Android на смартфонах Google Pixel сохраняет более самостоятельный стиль.

Автор также выделил ColorOS 17 от Oppo и OriginOS от Vivo. По его мнению, производители переняли не отдельные удачные функции, а целую визуальную концепцию Apple, включая полупрозрачные элементы и закруглённые переключатели. При этом проблема не в недостатке собственных возможностей: обозреватель отметил плавность анимации и функциональность ColorOS 17, но считает, что китайские бренды могли бы развивать собственный дизайн вместо копирования Liquid Glass.

Причину этой тенденции Костадинов связывает с популярностью iPhone на китайском рынке. Производители рассчитывают привлечь владельцев смартфонов Apple, которым привычнее знакомое оформление, а также покупателей, которым нравится новый стиль iOS. В результате Android-флагманы всё чаще различаются аппаратной частью, тогда как их программные интерфейсы становятся похожими друг на друга.

Источник: phonearena