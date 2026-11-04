Опять рекорд: стратегия разделенного запуска Apple хорошо сказалась на доходах

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| Новость | Смартфоны и телефоны

На этой неделе Apple объявила финансовые результаты за четвертый финансовый квартал 2026 года, завершившийся 26 сентября 2026 года, и результаты оказались неожиданными. Компания сообщила, что общий доход за сентябрьский квартал составил $114,5 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году, несмотря на постоянные ограничения поставок.

Доход от iPhone за этот период составил $57,58 млрд. Это лучший сентябрьский квартал по продажам iPhone за всю историю. Эта цифра становится еще более поразительной, если посмотреть на то, как мало новых устройств поступило в продажу по сравнению с прошлогодним циклом запуска.

Apple iPhone
Apple iPhone
Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

В четвертом квартале 2025 финансового года в продажу поступило четыре новых iPhone: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Однако в сентябрьском квартале 2026 года было всего два новых iPhone: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В то же время был анонсирован iPhone Duo, но предварительный заказ был открыт только в октябре, поэтому никакая часть этих доходов не была включена в квартал за сентябрь 2026 года.

Большинство покупателей iPhone обычно переходят на новую модель каждые один, два или три года, и этот этап начинается с сентября. Не имея базовой модели на полках, многие потенциальные покупатели, возможно, просто перешли бы на уровень Pro, а не ждали месяцами базовый iPhone 18.

Конечно, на достижение рекордно высокого уровня квартальной выручки в сентябре 2026 года повлияли и другие факторы. Невероятно популярный iPhone 17 продолжал расти в объёмах, и ключевую роль сыграло повышение цен на модели iPhone 18 Pro на 100 долларов.

В целом, стратегия разделенного запуска линейки iPhone 18 на данный момент оказалась успешной. Это может снизить некоторый спрос на базовый iPhone 18, когда он появится в следующем году, но Apple не потеряет ничего из-за того, что многие уже перешли на модель Pro.

Источник: Gizmochina

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