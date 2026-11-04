Новые человекоподобные роботы Figure 03 впервые самостоятельно покинули свой завод-изготовитель

Новые человекоподобные роботы Figure 03 были впервые продемонстрированы во время прогулки за пределами территории завода BotQ в США. Деятельность Figure выходит на совершенно новый уровень.

В последнем видеоролике, выпущенном Figure, показана группа черно-белых человекоподобных роботов, покидающих главное здание завода и направляющихся к пешеходному переходу. Видео, длительностью чуть менее 20 секунд, наглядно демонстрирует разработку роботов третьего поколения и их готовность к выполнению повседневных задач.

В видеоролике Figure не уточняется, работали ли машины автономно или под наблюдением удаленных операторов, а также не указывается, сколько единиц покинуло завод. В видеоролике также не уточняется, была ли прогулка предназначена для тестирования новых приложений или демонстрации возможностей компании. Figure ограничилась показом движущихся машин в типичной заводской обстановке, в окружении проходящих мимо людей.

Производственное предприятие Figure, BotQ, достигло важной вехи: оно произвело тысячу человекоподобных роботов. Только за март, как сообщалось ранее, количество произведенных единиц за один месяц превысило общий объем производства Figure на сегодняшний день. В последующих отчетах указывалось, что скорость производства составляет один робот в час, что является значительным скачком по сравнению с предыдущим периодом, когда производился только один робот в день.

Figure активно использует производимые ею машины для собственных исследований, обучения искусственного интеллекта (Helix) и работы над коммерческими и бытовыми приложениями. Также анализируются оперативные данные ежедневного использования, что позволяет выявлять неисправности и оптимизировать как аппаратные компоненты, так и алгоритмы. Роботы также помогают в разработке новых функций для системы Helix.

Устройства Figure 03 были выпущены в октябре 2025 года и оснащены улучшенными камерами, фирменными сенсорными датчиками на кончиках пальцев, возможностью беспроводной зарядки и улучшенным внешним покрытием. Новая система камер способна захватывать изображения с более высокой частотой и более широким полем зрения, чем предыдущие модели, а датчики позволяют обнаруживать малейшие силы, что приводит к точным движениям.

Компания объявила о продолжении разработки и производства четвертого поколения своих роботов — Figure 04, хотя в настоящее время не раскрывает никаких данных о количестве машин, используемых за пределами собственных исследовательских проектов или коммерческих клиентов. Ожидается, что в ближайшие месяцы их станет больше.

Источник: x.com/adcock_brett