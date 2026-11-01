Litespeed объединила титановые рамы и электропривод Mahle в четырёх новых велосипедах

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| Новость | Авто и транспорт

Американская компания Litespeed представила четыре электрических велосипеда с титановыми рамами, рассчитанных на шоссейные гонки и гравийные маршруты. Самая дорогая версия стоит $12 599. Все модели получили мотор-колесо Mahle X20, а суммарная масса электропривода вместе с аккумулятором составляет всего 3,2 кг.

Автор: Litespeed Источник: bikerumor.com

В линейку вошли шоссейные Sustain и Harmonizer, а также гравийные Overdrive и Distortion. Электродвигатель установлен в задней втулке и развивает до 250 Вт мощности при крутящем моменте 65 Н·м. Аккумулятор ёмкостью 250 Вт·ч обеспечивает помощь при педалировании на скорости до 32 км/ч. Предусмотрены три режима поддержки: Eco, Sport и Boost. Для увеличения запаса хода можно установить дополнительный аккумулятор Mahle eX1.

Рамы изготовлены из титана двух серий. Более дорогие Sustain и Overdrive используют трубы Superform eSL6/4 с верхней трубой из сплава Ti-6Al-4V. Более доступные Harmonizer и Distortion построены на трубах Pure eLW из сплава Ti-3Al-2,5V. Все велосипеды собирают вручную на заводе Litespeed в Чаттануге, штат Теннесси.

Модели различаются назначением и геометрией. Шоссейный Sustain рассчитан на спортивную езду и допускает установку покрышек шириной до 35 мм, а Harmonizer ориентирован на длительные поездки и комфорт. Гравийный Overdrive вмещает покрышки шириной до 50 мм, Distortion — до 54 мм. Цены начинаются от $9999 за Harmonizer и Distortion и достигают $12 599 за Sustain и Overdrive.

Источник: bikerumor

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