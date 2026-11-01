Nike Air Flea 1: кроссовки Трэвиса Скотта получили подошву с эффектом грязи и потайной карман

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Трёхсторонняя коллаборация Nike, Трэвиса Скотта и Cactus Plant Flea Market представлена на новых подробных фотографиях. Необычная модель Air Flea 1 сочетает массивную конструкцию, неровные замшевые панели и подошву, которая выглядит так, будто её окунули в грязь. Выход кроссовок ожидается весной 2027 года.

Автор: prm.stocks.01/Nike Источник: hypebeast.com

Верх выполнен из замши цвета хаки с объёмными неровными участками и выразительной прострочкой. За дополнительную фиксацию отвечают широкая мягкая окантовка и усиленная область щиколотки. На язычке предусмотрен потайной карман — характерная деталь обуви из предыдущих коллабораций Трэвиса Скотта. Дизайн дополняют массивные шнурки и перевёрнутый логотип Swoosh тёмно-зелёного цвета.

Самая заметная деталь конструкции — коричневая фактурная подошва с имитацией налипшей грязи. На заднике объединены символика Cactus Jack и фирменный смайлик Cactus Plant Flea Market. Розовые элементы появились на язычке, стельках и внутренней стороне обуви. По пропорциям Air Flea 1 напоминают Nike SB Dunk Low, но отличаются более массивным силуэтом и выраженной объёмной отделкой.

Модель с артикулом IX7250-200 получила цветовую комбинацию Khaki/Night Forest-Oatmeal-Baroque Brown. Ожидаемая розничная цена составляет $180, а старт продаж намечен на весну 2027 года. Nike пока не опубликовала официального подтверждения даты выхода.

Источник: hypebeast

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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