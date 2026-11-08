Учёные разгадали тайну масштабного пробела в геологической летописи Земли

Одной из самых захватывающих геологических загадок является так называемое Великое несогласие. Так называют пробел в геологической летописи Земли — в разрезе земной коры отсутствуют слои пород за огромный отрезок времени. Это явление связано с породами кембрийского периода, возраст которых составляет приблизительно 540 миллионов лет, непосредственно контактирующими с гораздо более древними слоями (их возраст достигает миллиарда лет). Ученые много лет искали объяснение этому значительному пробелу в истории Земли.

Новая гипотеза была выдвинута исследователями из Университета Вуллонгонга. Они считают, что Великое несогласие возникло не случайно — процессы внутрипланетного движения и активности на поверхности Земли в совокупности привели к исчезновению огромных участков горных пород. Как объяснил ведущий автор Сантош Дхунгана, это создало «пробел в истории Земли», напоминающий книгу с сотнями вырванных страниц.

Масштаб Великого несогласия неодинаков повсюду. В некоторых местах отсутствует отсутствуют слои пород за более миллиард лет, в то время как в других пробел ограничен примерно 200 миллионами лет. Это явление не ограничивается Северной Америкой — аналогичные наблюдения были сделаны также в Европе, Австралии, Африке и Азии. Первые научные описания этого явления относятся к Большому каньону, который исследовал Джон Уэсли Пауэлл в XIX веке.

По мнению исследователей, в так называемый неопротерозой, от одного миллиарда до 540 миллионов лет назад, движение течений в глубинах Земли привело к поднятию древних континентов. Эти области, включая Лаврентию, Балтику и Северный Китай, сегодня составляют части Северной Америки, Европы, Азии и Океании. В результате этого поднятия территории подвергались сильной эрозии в течение миллионов лет.

Поднятые континенты, подвергавшиеся воздействию ветра и воды в течение сотен миллионов лет, постепенно теряли свою поверхность. Когда спустя долгое время они обрушились и снова начали накапливать морские отложения, в геологическом архиве уже начался кембрийский период. Утерянные слои являются результатом этой многоступенчатой ​​эрозии.

Как подчеркнул Николас Фламент, соавтор исследования, чрезвычайно длительный период поднятия и последующего опускания континентов удалил огромное количество горных пород, сохранив при этом изношенные поверхности как свидетельство прошлых эпох. Исследователи отмечают, что было предложено множество объяснений Великого несогласия, но лишь немногие из них были соотнесены с реальными долгосрочными планетарными процессами.

Ученые подчеркивают, что их работа не является исчерпывающей, и не каждый случай отсутствия слоев может быть объяснен одним и тем же сценарием. Существуют альтернативные объяснения, в том числе связанные с эпохой, когда ледники могли сыграть значительную роль в исчезновении горных пород. Для полного понимания этой части прошлого нашей планеты необходимы дальнейшие исследования.

Источник: Scientific American