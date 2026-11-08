Старые авиадвигатели обеспечивают электроэнергией системы ИИ — ценой ущерба для окружающей среды

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Развитие дата-центров для нужд искусственного интеллекта требует колоссального количества электроэнергии, что уже давно стало предметом серьезной критики. Подключения к энергосети и поставки крупных промышленных турбин зачастую приходится ждать годами. Операторы прибегают к нестандартному решению: они переоборудуют списанные авиационные двигатели в генераторы — что влечет за собой негативные последствия для окружающей среды.

Компания Boom Supersonic, работающая над созданием преемника «Конкорда», также предлагает использовать переоборудованные авиадвигатели для генерации электроэнергии
Компания Boom Supersonic, работающая над созданием преемника «Конкорда», также предлагает использовать переоборудованные авиадвигатели для генерации электроэнергии
Автор: Boom Supersonic Источник: boomsupersonic.com

В обычном реактивном двигателе турбина приводит в движение большой вентилятор (вентиляторный контур), который ускоряет поток воздуха, создавая тягу. Для использования в качестве генератора двигатель модифицируют: вентилятор убирают, а турбину через вал и редуктор соединяют с электрогенератором. В качестве топлива вместо авиационного керосина чаще всего используется природный газ.

Для операторов дата-центров такие турбины, созданные на базе авиационных двигателей, обладают важным преимуществом: их можно получить гораздо быстрее, что позволяет раньше ввести центр обработки данных в эксплуатацию. По данным Международного энергетического агентства, в американском штате Вирджиния подключение дата-центра мощностью 100 мегаватт к энергосети занимает около 7 лет.

Пример: компания xAI, принадлежащая Илону Маску, установила в штате Миссисипи 8 переоборудованных турбин для энергоснабжения своего дата-центра Colossus 2. Оборудование поставлено американской компанией ProEnergy; в его основе лежат двигатели производства General Electric, которые также используются на самолетах Boeing. По заявлению производителя, каждая такая установка способна вырабатывать до 50 мегаватт электроэнергии.

Компания FTAI Aviation, специализирующаяся на обслуживании авиадвигателей и воздушных судов, занимается переоборудованием авиационных двигателей (например, CFM56, которые ранее использовались на самолетах Boeing 737 и Airbus A320) в генераторные установки. По заявлению компании, в 2027 и 2028 годах она планирует поставить более 100 таких генераторов заказчикам в США и Канаде.

Однако у этого быстрого решения есть серьезные недостатки. Переоборудованные авиадвигатели менее эффективны и производят больше вредных выбросов, чем турбины, изначально спроектированные для газовых электростанций. Кроме того, для выработки того же объема электроэнергии их требуется больше.

В отношении компании xAI уже возникли вопросы. Разрешения, выданные в штате Миссисипи, допускают превышение предельно допустимых норм выбросов некоторых летучих органических соединений на 25%; также опасения вызывают объемы выбросов оксида углерода (угарного газа) и формальдегида.

Это также отражается на авиационной индустрии. Списанный авиадвигатель может оказаться более ценным в качестве генератора, чем при продаже его на запчасти. Для предприятий по техническому обслуживанию, которые разбирают старые двигатели на детали для авиакомпаний, это создает новую конкуренцию. Однако в долгосрочной перспективе эти двигатели, скорее всего, останутся лишь временным решением.

Источник: Techcrunch

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 177 0
Автор avia_news Рейтинг +1.10
Блог Авто и транспорт 375 13055 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Thorens PC650: технические особенности и судьба единственной кассетной деки виниловой марки

Коэффициент детонации 0,06% по стандарту WRMS и 0,12% по стандарту DIN инженеры получили за счет двухмоторного механизма с пассиковым приводом тонвала от тахорегулируемого электродвигателя. В...

Твой новый IPhone!? Обзор Poco F9 Pro: тесты и опыт эксплуатации + видеообзоры

Poco F9 Pro — тот случай, когда открываешь коробку и ещё до первого запуска понимаешь: перед тобой уже не тот Poco, который когда-то стоил копейки и просто разрывал рынок...

Почему лампы и экраны мерцают, хотя глаз этого не замечает: ШИМ, герцы и проверка камерой смартфона

Убавьте настольную лампу почти до минимума и наведите на неё камеру смартфона. Нередко на экране телефона по свету поползут тёмные полосы. Глазом их не видно, лампа светит ровно и спокойно. Но...

Три опоры вместо четырёх: как гидропневматика Citroën DS держала кузов без заднего колеса

В октябре 1955 года на Парижском автосалоне французские конструкторы представили седан Citroën DS с гидропневматической подвеской инженера Поля Маже. При снаряженной массе от 1150 до...

✦ ИИ  Почему старые жесткие диски надежнее SSD для резервного копирования

При покупке или самостоятельной сборке нового ПК пользователи уже не ограничиваются одними лишь жесткими дисками (HDD). Несмотря на более низкую цену, HDD уступают SSD по скорости и...

Между двумя зеркалами из света создали горизонт событий черной дыры: войти туда можно, а выйти — нельзя

Оптический резонатор — это устройство из двух параллельных зеркал, поставленных друг напротив друга. Когда свет попадает в пространство между ними, он начинает многократно отражаться от...