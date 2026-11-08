Старые авиадвигатели обеспечивают электроэнергией системы ИИ — ценой ущерба для окружающей среды

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Развитие дата-центров для нужд искусственного интеллекта требует колоссального количества электроэнергии, что уже давно стало предметом серьезной критики. Подключения к энергосети и поставки крупных промышленных турбин зачастую приходится ждать годами. Операторы прибегают к нестандартному решению: они переоборудуют списанные авиационные двигатели в генераторы — что влечет за собой негативные последствия для окружающей среды.

Компания Boom Supersonic, работающая над созданием преемника «Конкорда», также предлагает использовать переоборудованные авиадвигатели для генерации электроэнергии Автор: Boom Supersonic Источник: boomsupersonic.com

В обычном реактивном двигателе турбина приводит в движение большой вентилятор (вентиляторный контур), который ускоряет поток воздуха, создавая тягу. Для использования в качестве генератора двигатель модифицируют: вентилятор убирают, а турбину через вал и редуктор соединяют с электрогенератором. В качестве топлива вместо авиационного керосина чаще всего используется природный газ.

Для операторов дата-центров такие турбины, созданные на базе авиационных двигателей, обладают важным преимуществом: их можно получить гораздо быстрее, что позволяет раньше ввести центр обработки данных в эксплуатацию. По данным Международного энергетического агентства, в американском штате Вирджиния подключение дата-центра мощностью 100 мегаватт к энергосети занимает около 7 лет.

Пример: компания xAI, принадлежащая Илону Маску, установила в штате Миссисипи 8 переоборудованных турбин для энергоснабжения своего дата-центра Colossus 2. Оборудование поставлено американской компанией ProEnergy; в его основе лежат двигатели производства General Electric, которые также используются на самолетах Boeing. По заявлению производителя, каждая такая установка способна вырабатывать до 50 мегаватт электроэнергии.

Компания FTAI Aviation, специализирующаяся на обслуживании авиадвигателей и воздушных судов, занимается переоборудованием авиационных двигателей (например, CFM56, которые ранее использовались на самолетах Boeing 737 и Airbus A320) в генераторные установки. По заявлению компании, в 2027 и 2028 годах она планирует поставить более 100 таких генераторов заказчикам в США и Канаде.

Однако у этого быстрого решения есть серьезные недостатки. Переоборудованные авиадвигатели менее эффективны и производят больше вредных выбросов, чем турбины, изначально спроектированные для газовых электростанций. Кроме того, для выработки того же объема электроэнергии их требуется больше.

В отношении компании xAI уже возникли вопросы. Разрешения, выданные в штате Миссисипи, допускают превышение предельно допустимых норм выбросов некоторых летучих органических соединений на 25%; также опасения вызывают объемы выбросов оксида углерода (угарного газа) и формальдегида.

Это также отражается на авиационной индустрии. Списанный авиадвигатель может оказаться более ценным в качестве генератора, чем при продаже его на запчасти. Для предприятий по техническому обслуживанию, которые разбирают старые двигатели на детали для авиакомпаний, это создает новую конкуренцию. Однако в долгосрочной перспективе эти двигатели, скорее всего, останутся лишь временным решением.

Источник: Techcrunch