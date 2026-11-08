Обновление iOS 27.3 принесет пять новых функций для iPhone

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Несколько дней назад компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 27.3. Несмотря на то что это ранняя сборка для разработчиков, она дает представление о функциях, которые вскоре появятся на iPhone. Некоторые из этих возможностей уже встречались в бета-версиях iOS 27.2, но в финальный релиз тогда не попали. Теперь они возвращаются — прежде всего, полностью переработанное приложение «Здоровье».

Точная дата выхода финальной версии iOS 27.3 пока неизвестна. Если опираться на график прошлых лет, можно ожидать появления обновления не позднее середины декабря.

Приложение «Здоровье» получило новый дизайн

Компания Apple кардинально переработала и обновила приложение «Здоровье». В нем появились разделы «Аналитика» (Insights) и «Долголетие» (Longevity). В разделе «Аналитика» более наглядно представлены актуальные данные о здоровье и физической активности, такие как частота сердечных сокращений, показатели сна и уровень активности.

Раздел «Долголетие» призван демонстрировать динамику изменений за длительный период, объединяя данные из различных областей здоровья. Еще один важный акцент в обновленном приложении сделан на анализе вариабельности сердечного ритма. В связи с этим была доработана и новая Apple Watch Series 12: теперь она измеряет частоту сердечных сокращений значительно чаще.

Небольшие изменения в приложении «Погода»

Apple адаптирует приложение «Погода» к стилю дизайна «Liquid Glass». Небольшой переключатель, используемый для выбора различных режимов отображения погоды, получил новый внешний вид. Также обновлен способ отображения осадков на ближайший час.

При этом сами базовые метеорологические данные остаются прежними. Речь идет прежде всего о визуальных изменениях и более наглядном представлении краткосрочного прогноза осадков.

Новые силовые тренировки в Apple Fitness+

В сервисе Apple Fitness+ появился новый раздел — силовые тренировки («Gym Strength»). Сервис составляет 4-недельный план занятий, учитывающий цели пользователя, его опыт, график и доступное оборудование. В план включены рекомендации по выполнению упражнений (количество повторений, подходов и вес), а также короткие видеоинструкции от тренеров.

Это позволяет сделать тренировки в тренажерном зале более персонализированными. Данная функция является частью Apple Fitness+ и требует наличия соответствующей подписки.

Новые функции режима ожидания (StandBy)

В iOS 27.3 для моделей серии «Duo» появится возможность управления одной рукой: свайп по краю внешнего дисплея позволяет сместить контент вниз. Также будет слегка оптимизирована клавиатура. В браузере Safari на широком внешнем дисплее можно будет использовать вертикальные вкладки и управлять открытыми страницами, отображая их в виде узкого списка.

Некоторые функции, представленные Apple вместе с линейкой «Duo», станут доступны и на других моделях iPhone. В режиме ожидания (StandBy) появятся дополнительные варианты отображения часов, календаря и погоды, а также расширенные возможности настройки цветовой гаммы. Можно будет сохранять несколько вариантов оформления и переключаться между ними с помощью свайпов.

Новые возможности Siri AI

Siri AI сможет выполнять больше задач в приложениях Apple. Например, в Safari она поможет управлять вкладками и закрывать дубликаты, в приложении «Почта» — отменять подписку на рассылки или отзывать недавно отправленные письма. Новые функции также появятся в приложениях «Файлы», «Погода», «Календарь», «Заметки» и других.

Для пользователей iPhone в странах ЕС эти функции по-прежнему остаются недоступными. Новая версия iOS 27.3 не меняет ситуацию с доступностью Siri AI. Конкретных сроков запуска этих функций в странах Европейского союза также пока нет.

Источник: x.com/craigapplecom