Кризис ОЗУ еще не достиг полной силы — RAM будет сложно купить даже за большие деньги

Рынок оперативной памяти уже некоторое время испытывает трудности из-за быстрого роста цен и сокращения доступности новых моделей. Производитель Team Group развенчивает надежды на быструю стабилизацию ситуации на рынке, отмечая, что самый болезненный момент еще впереди — и может означать не только высокие цены, но и реальный дефицит RAM.

В основе проблем лежит резкий рост спроса со стороны центров обработки данных и проектов инфраструктуры ИИ. Производители памяти вынуждены выполнять масштабные заказы на серверные компоненты, включая память HBM и более совершенные модули DRAM. Это затрудняет поддержание поставок популярной «потребительской» памяти, которая также используется пользователями ПК.

Последствия видны в цифрах. Компания Team Group сообщает, что контрактная цена модуля DDR5 объемом 16 ГБ за последний год выросла с 8,70 до 48 долларов, что составляет более чем 4,5-кратное увеличение. Это свидетельствует о том, что проблема не ограничивается повышением цен на складе, а затрагивает всю цепочку поставок и ценообразование на рынке компонентов.

Дополнительные опасения были высказаны в ходе телефонной конференции с инвесторами после публикации последних финансовых результатов Team Group, которая состоялась 2 ноября. Генеральный директор компании Чэнь Чин-вэнь обозначил сценарий, согласно которому наиболее сложный период придется на четвертый квартал 2026 года и первое полугодие 2027 года.

Чэнь Чин-вэнь предупредил, что в это время клиенты могут столкнуться с ситуацией, когда «даже если у пользователя есть деньги, он не сможет купить товар». Согласно этому прогнозу, проблема заключается не только в непомерно высоких ценах, но и в простом дефиците доступных товаров.

Генеральный директор Team Group не ожидает быстрого улучшения ситуации. По его мнению, тенденция к снижению цен на память в течение всего 2027 года маловероятна.

Сложная рыночная ситуация также влияет на финансовые результаты производителя. В третьем квартале 2026 года Team Group получила рекордную выручку в размере 10,139 млрд тайваньских долларов (приблизительно 311,5 млн долларов), а ее валовая прибыль выросла до 49,27%. Структура продаж также значительно изменилась: доля выручки от корпоративных клиентов выросла с 24,6% до 64,6%, в основном за счет заказов, связанных с серверами для искусственного интеллекта.

Компания также объявила о запуске нового завода во втором квартале 2027 года, который, как ожидается, увеличит производственную мощность примерно на 50%. Однако этот шаг не станет быстрым прорывом, поскольку дополнительное производство начнется лишь через несколько месяцев.

Источник: Tom's Hardware