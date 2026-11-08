Кризис ОЗУ еще не достиг полной силы — RAM будет сложно купить даже за большие деньги

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Рынок оперативной памяти уже некоторое время испытывает трудности из-за быстрого роста цен и сокращения доступности новых моделей. Производитель Team Group развенчивает надежды на быструю стабилизацию ситуации на рынке, отмечая, что самый болезненный момент еще впереди — и может означать не только высокие цены, но и реальный дефицит RAM.

Автор: Tom's Hardware Источник: www.tomshardware.com

В основе проблем лежит резкий рост спроса со стороны центров обработки данных и проектов инфраструктуры ИИ. Производители памяти вынуждены выполнять масштабные заказы на серверные компоненты, включая память HBM и более совершенные модули DRAM. Это затрудняет поддержание поставок популярной «потребительской» памяти, которая также используется пользователями ПК.

Последствия видны в цифрах. Компания Team Group сообщает, что контрактная цена модуля DDR5 объемом 16 ГБ за последний год выросла с 8,70 до 48 долларов, что составляет более чем 4,5-кратное увеличение. Это свидетельствует о том, что проблема не ограничивается повышением цен на складе, а затрагивает всю цепочку поставок и ценообразование на рынке компонентов.

Дополнительные опасения были высказаны в ходе телефонной конференции с инвесторами после публикации последних финансовых результатов Team Group, которая состоялась 2 ноября. Генеральный директор компании Чэнь Чин-вэнь обозначил сценарий, согласно которому наиболее сложный период придется на четвертый квартал 2026 года и первое полугодие 2027 года.

Чэнь Чин-вэнь предупредил, что в это время клиенты могут столкнуться с ситуацией, когда «даже если у пользователя есть деньги, он не сможет купить товар». Согласно этому прогнозу, проблема заключается не только в непомерно высоких ценах, но и в простом дефиците доступных товаров.

Генеральный директор Team Group не ожидает быстрого улучшения ситуации. По его мнению, тенденция к снижению цен на память в течение всего 2027 года маловероятна.

Сложная рыночная ситуация также влияет на финансовые результаты производителя. В третьем квартале 2026 года Team Group получила рекордную выручку в размере 10,139 млрд тайваньских долларов (приблизительно 311,5 млн долларов), а ее валовая прибыль выросла до 49,27%. Структура продаж также значительно изменилась: доля выручки от корпоративных клиентов выросла с 24,6% до 64,6%, в основном за счет заказов, связанных с серверами для искусственного интеллекта.

Компания также объявила о запуске нового завода во втором квартале 2027 года, который, как ожидается, увеличит производственную мощность примерно на 50%. Однако этот шаг не станет быстрым прорывом, поскольку дополнительное производство начнется лишь через несколько месяцев.

Источник: Tom's Hardware

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 172 0
Автор avia_news Рейтинг +1.10
Блог Платформа ПК 370 2276 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Thorens PC650: технические особенности и судьба единственной кассетной деки виниловой марки

Коэффициент детонации 0,06% по стандарту WRMS и 0,12% по стандарту DIN инженеры получили за счет двухмоторного механизма с пассиковым приводом тонвала от тахорегулируемого электродвигателя. В...

Твой новый IPhone!? Обзор Poco F9 Pro: тесты и опыт эксплуатации + видеообзоры

Poco F9 Pro — тот случай, когда открываешь коробку и ещё до первого запуска понимаешь: перед тобой уже не тот Poco, который когда-то стоил копейки и просто разрывал рынок...

Почему лампы и экраны мерцают, хотя глаз этого не замечает: ШИМ, герцы и проверка камерой смартфона

Убавьте настольную лампу почти до минимума и наведите на неё камеру смартфона. Нередко на экране телефона по свету поползут тёмные полосы. Глазом их не видно, лампа светит ровно и спокойно. Но...

Три опоры вместо четырёх: как гидропневматика Citroën DS держала кузов без заднего колеса

В октябре 1955 года на Парижском автосалоне французские конструкторы представили седан Citroën DS с гидропневматической подвеской инженера Поля Маже. При снаряженной массе от 1150 до...

✦ ИИ  Почему старые жесткие диски надежнее SSD для резервного копирования

При покупке или самостоятельной сборке нового ПК пользователи уже не ограничиваются одними лишь жесткими дисками (HDD). Несмотря на более низкую цену, HDD уступают SSD по скорости и...

Между двумя зеркалами из света создали горизонт событий черной дыры: войти туда можно, а выйти — нельзя

Оптический резонатор — это устройство из двух параллельных зеркал, поставленных друг напротив друга. Когда свет попадает в пространство между ними, он начинает многократно отражаться от...