SpaceX впервые попробует поймать Starship гигантскими манипуляторами башни

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| Новость | Наука и космос

SpaceX готовит необычный эксперимент: во время 15-го испытательного полёта Starship компания намерена впервые перехватить возвращающийся космический корабль механическими захватами стартовой башни. Одновременно инженеры попытаются поймать и ускоритель Super Heavy. Успех операции позволит возвращать обе ступени ракетной системы непосредственно на стартовую площадку.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Запуск предварительно намечен на 13 ноября 2026 года с космодрома Starbase в Техасе. Для манёвра подготовили ускоритель Booster 22 и корабль Ship 42 версии Block 3. Захват Super Heavy SpaceX уже несколько раз успешно проводила в предыдущих полётах, однако Starship ещё ни разу не возвращался к башне для подобной операции. До сих пор верхняя ступень завершала испытания приводнением в океане.

Самая сложная часть эксперимента — не просто посадить корабль, а подвести его к двум массивным механическим манипуляторам, установленным на башне Mechazilla. Перед этим Starship должен пройти через плотные слои атмосферы, выдержать интенсивный нагрев и выполнить точный манёвр в непосредственной близости от стартового сооружения.

На земле уже проверили работу системы: Ship 42 поднимали манипуляторами и удерживали в положении, имитирующем захват после возвращения. Ускоритель Booster 22 25 октября прошёл огневые испытания с одновременным включением всех 33 двигателей Raptor продолжительностью около 15 секунд.

Окончательное разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) остаётся необходимым условием запуска. Даже успешный захват ещё не докажет, что обе ступени можно быстро обслуживать и повторно отправлять в космос. Именно возможность многократного использования всей системы без длительного восстановления должна в перспективе снизить стоимость запусков. Технология также важна для лунной программы Artemis, в которой NASA рассчитывает использовать модифицированный Starship в качестве посадочного аппарата.

Источник: futura-sciences

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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