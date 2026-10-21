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SpaceX планирует впервые вернуть на стартовую площадку обе ступени сверхтяжёлой ракеты Starship и поймать их механическими манипуляторами башни. Испытание намечено на ноябрь 2026 года. О планах компании Илон Маск сообщил 20 октября во время обсуждения финансовых результатов SpaceX за третий квартал.

Starship состоит из ускорителя Super Heavy и верхней ступени Ship, которая также называется Starship. Обе части рассчитаны на повторное использование, однако до сих пор компания отрабатывала захват башней только ускорителя. Super Heavy уже трижды удалось поймать манипуляторами стартовой башни, тогда как верхнюю ступень ещё ни разу не пытались вернуть таким способом.

Во время испытания обе ступени должны самостоятельно вернуться к стартовой башне, где их поймают массивные механические захваты, прозванные «палочками для еды». Это позволит отказаться от потери ступеней после полёта и ускорить подготовку ракеты к повторному запуску. Для сравнения, у Falcon 9 SpaceX возвращает первую ступень, но верхняя ступень ракеты остаётся одноразовой.

Предстоящий полёт станет 15-м испытанием Starship. Предыдущий запуск 28 сентября завершился выходом корабля на орбиту и развёртыванием 26 спутников Starlink нового поколения. Маск считает, что попытка захвата верхней ступени может увенчаться успехом уже с первого раза. Если это произойдёт, SpaceX впервые полностью вернёт орбитальную ракетную систему после запуска.

Источник: space.com