Микки Маус на велосипеде и Минни на самокате: Citizen выпустила коллекцию часов Disney

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Citizen выпустила коллекционный набор часов, посвященный героям Disney Микки Маусу и Минни Маус. Комплект объединяет три модели с разным оформлением.

В коллекцию вошли часы с тремя сюжетами. Первая модель получила циферблат с изображениями разноцветных бабочек и блестящими часовыми метками. На второй модели Микки и Минни Маус изображены во время совместной поездки на велосипеде. Третья модель посвящена Минни, которая катается по городу на розовом самокате.

Все три варианта работают на основе технологии Eco-Drive. Она позволяет часам получать энергию от солнечного и искусственного света, поэтому менять обычные батарейки не требуется.

Помимо самих часов, компания подготовила для набора специальную упаковку. Комплект поставляется в темно-синей коробке с золотистым изображением Микки Мауса. Внутри также находятся коллекционные значки, связанные с каждой из трех моделей, и сертификат подлинности.

Набор уже представлен на американском сайте производителя. Его стоимость составляет 1295 долларов США. Всего будет выпущено 300 комплектов, каждый из которых включает три модели часов с разным дизайном.

Источник: CitizenWatch