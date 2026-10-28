Микки Маус на велосипеде и Минни на самокате: Citizen выпустила коллекцию часов Disney

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Citizen выпустила коллекционный набор часов, посвященный героям Disney Микки Маусу и Минни Маус. Комплект объединяет три модели с разным оформлением.

Автор: Citizen Источник: citizenwatch.com

В коллекцию вошли часы с тремя сюжетами. Первая модель получила циферблат с изображениями разноцветных бабочек и блестящими часовыми метками. На второй модели Микки и Минни Маус изображены во время совместной поездки на велосипеде. Третья модель посвящена Минни, которая катается по городу на розовом самокате.

Все три варианта работают на основе технологии Eco-Drive. Она позволяет часам получать энергию от солнечного и искусственного света, поэтому менять обычные батарейки не требуется.

Помимо самих часов, компания подготовила для набора специальную упаковку. Комплект поставляется в темно-синей коробке с золотистым изображением Микки Мауса. Внутри также находятся коллекционные значки, связанные с каждой из трех моделей, и сертификат подлинности.

Набор уже представлен на американском сайте производителя. Его стоимость составляет 1295 долларов США. Всего будет выпущено 300 комплектов, каждый из которых включает три модели часов с разным дизайном.

Источник: CitizenWatch

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 287 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Одежда и аксессуары 183 1542 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?

✦ ИИ  Как яблочный сок делают прозрачным — и почему одного сита недостаточно

Через стакан одного яблочного сока видно кухню, другой похож на жидкую яблочную мякоть. Разницу нельзя объяснить только тем, насколько мелким было сито. На производстве перед фильтрацией могут...