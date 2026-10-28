Ученые раскрыли тайну «маленьких красных точек», найденных телескопом «Джеймс Уэбб»

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Астрономы объяснили происхождение загадочных космических объектов, известных как «маленькие красные точки», которые обнаружил телескоп «Джеймс Уэбб». По мнению исследователей, необычное свечение этих плотных скоплений в ранней Вселенной вызвано не сверхмассивными черными дырами, а частыми столкновениями и слияниями молодых звезд.

Космическая обсерватория зафиксировала тысячи компактных галактик в эпоху, когда возраст Вселенной составлял от 500 миллионов до одного миллиарда лет. Ранее ученые предполагали, что мощное инфракрасное излучение этих объектов создают гигантские черные дыры, масса которых превышает массу всех окружающих звезд. Однако новые расчеты показали, что сценарий активного роста черных дыр вступает в противоречие с другими данными астрофизики.

Вместо этого исследователи предложили модель, в которой внутри крошечных галактик происходит непрерывное столкновение звезд. Плотность звездного населения в таких областях настолько высока, что столкновения происходят регулярно, порождая массивные светила с необычными спектральными характеристиками. Такой процесс объясняет наблюдаемый красный цвет объектов без привлечения экзотических астрофизических механизмов.

Полученные результаты меняют представление о ранних этапах формирования галактик и эволюции звездных скоплений. В дальнейшем ученые планируют проверить эту гипотезу с помощью новых спектральных наблюдений, чтобы окончательно подтвердить роль звездных столкновений в формировании ранней Вселенной.

Источник: iflscience