Ученые раскрыли тайну «маленьких красных точек», найденных телескопом «Джеймс Уэбб»

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Астрономы объяснили происхождение загадочных космических объектов, известных как «маленькие красные точки», которые обнаружил телескоп «Джеймс Уэбб». По мнению исследователей, необычное свечение этих плотных скоплений в ранней Вселенной вызвано не сверхмассивными черными дырами, а частыми столкновениями и слияниями молодых звезд.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Космическая обсерватория зафиксировала тысячи компактных галактик в эпоху, когда возраст Вселенной составлял от 500 миллионов до одного миллиарда лет. Ранее ученые предполагали, что мощное инфракрасное излучение этих объектов создают гигантские черные дыры, масса которых превышает массу всех окружающих звезд. Однако новые расчеты показали, что сценарий активного роста черных дыр вступает в противоречие с другими данными астрофизики.

Вместо этого исследователи предложили модель, в которой внутри крошечных галактик происходит непрерывное столкновение звезд. Плотность звездного населения в таких областях настолько высока, что столкновения происходят регулярно, порождая массивные светила с необычными спектральными характеристиками. Такой процесс объясняет наблюдаемый красный цвет объектов без привлечения экзотических астрофизических механизмов.

Полученные результаты меняют представление о ранних этапах формирования галактик и эволюции звездных скоплений. В дальнейшем ученые планируют проверить эту гипотезу с помощью новых спектральных наблюдений, чтобы окончательно подтвердить роль звездных столкновений в формировании ранней Вселенной.

Источник: iflscience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 365 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Наука и космос 240 9240 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Физики наконец выяснили, как именно возникает статическое электричество при ударе одинаковых предметов

Когда два твердых предмета ударяются друг о друга или трутся поверхностями, между ними переходит электрический заряд. В повседневной жизни мы замечаем это, когда синтетическая одежда начинает...

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?