Когда мы сравниваем 3 и 8 или пытаемся понять, что больше — \(1/4\) или \(1/2\), мозг использует общую систему представления числовых величин. Это показало исследование с помощью функциональной МРТ: хотя целые числа и дроби обрабатываются по-разному, их значения укладываются в единую мысленную карту.

В эксперименте участвовали 20 взрослых. Им показывали целые числа и дроби, предлагая определить, больше или меньше очередное значение предыдущего. Сканирование выявило закономерные рисунки активности в передней части нижней теменной коры — области мозга, которая участвует в обработке чисел. Активность менялась в зависимости от величины числа, напоминая расположение значений на обычной числовой прямой.

Самое интересное — мозг ориентировался не просто на цифры, из которых состоит запись, а на её математический смысл. Например, в дроби \(1/4\) присутствует цифра 4, но её значение намного ближе к нулю, чем значение числа 4. Нейронные сигналы отражали именно величину дроби. Это помогает объяснить, как мозг сопоставляет числа, записанные совершенно по-разному.

При этом дроби давались участникам сложнее целых чисел: они чаще ошибались и тратили больше времени на сравнение. Исследование не объясняет, почему дроби труднее усваивать, но показывает, что мозг помещает разные виды чисел в общую систему представления величин.

Источник: livescience