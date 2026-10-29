Полноценные ножницы, плоскогубцы и отвертка в корпусе длиной 8 см: Nextool представила мультитул F20 с 12 функциями

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| Новость | Инструменты и запчасти

Компания Nextool представила Flagship F20, многофункциональный инструмент для повседневного ношения, в котором производитель сделал ставку на самые востребованные приспособления. Вместо множества дополнительных элементов, которые могут годами оставаться без дела, новинка предлагает несколько основных инструментов для ремонта, работы с крепежом и выполнения бытовых задач.

Автор: Nextool Источник: newatlas.com

Новинка отличается от привычных мультитулов конструкцией с тремя рукоятками. В сложенном состоянии устройство занимает мало места: его длина составляет 8,2 см, толщина — 2 см, а вес не превышает 147 г. По размерам новинка занимает промежуточное положение между небольшими карманными моделями и крупными мультитулами с расширенным набором функций.

Одна из главных особенностей конструкции — полноценные ножницы с усиленными лезвиями толщиной 2,3 мм. Вторая важная часть набора — плоскогубцы с заостренными концами, участком для захвата деталей и кусачками для проволоки. Их можно раскрыть одной рукой.

Автор: Nextool Источник: newatlas.com

Также предусмотрен небольшой режущий элемент для открытия упаковок и других мелких задач. Помимо прочего в F20 есть отвертка с держателем для сменных бит. В комплект входит двусторонняя насадка с крестообразным и плоским наконечниками, поэтому для работы с разными видами крепежа не требуется носить с собой несколько отдельных отверток. Дополняют набор линейка, приспособление для обжима электрических контактов и съемная клипса для крепления на кармане. Один из элементов рукоятки способен светиться в темноте.

Автор: Nextool Источник: newatlas.com

При разработке F20 компания отказалась от ряда привычных дополнений, включая отдельную открывалку для бутылок. Такой подход позволил сосредоточиться на инструментах, которые могут пригодиться при регулярном использовании. При этом для походов и отдыха на природе производитель предлагает более крупные модели с пилой и другими приспособлениями.

Стоимость новинки составляет 45 долларов США. Мультитул рассчитан прежде всего на повседневные задачи, когда важно иметь под рукой основные инструменты, не занимая много места в кармане.

Источник: Newatlas

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