Полноценные ножницы, плоскогубцы и отвертка в корпусе длиной 8 см: Nextool представила мультитул F20 с 12 функциями

Компания Nextool представила Flagship F20, многофункциональный инструмент для повседневного ношения, в котором производитель сделал ставку на самые востребованные приспособления. Вместо множества дополнительных элементов, которые могут годами оставаться без дела, новинка предлагает несколько основных инструментов для ремонта, работы с крепежом и выполнения бытовых задач.

Новинка отличается от привычных мультитулов конструкцией с тремя рукоятками. В сложенном состоянии устройство занимает мало места: его длина составляет 8,2 см, толщина — 2 см, а вес не превышает 147 г. По размерам новинка занимает промежуточное положение между небольшими карманными моделями и крупными мультитулами с расширенным набором функций.

Одна из главных особенностей конструкции — полноценные ножницы с усиленными лезвиями толщиной 2,3 мм. Вторая важная часть набора — плоскогубцы с заостренными концами, участком для захвата деталей и кусачками для проволоки. Их можно раскрыть одной рукой.

Также предусмотрен небольшой режущий элемент для открытия упаковок и других мелких задач. Помимо прочего в F20 есть отвертка с держателем для сменных бит. В комплект входит двусторонняя насадка с крестообразным и плоским наконечниками, поэтому для работы с разными видами крепежа не требуется носить с собой несколько отдельных отверток. Дополняют набор линейка, приспособление для обжима электрических контактов и съемная клипса для крепления на кармане. Один из элементов рукоятки способен светиться в темноте.

При разработке F20 компания отказалась от ряда привычных дополнений, включая отдельную открывалку для бутылок. Такой подход позволил сосредоточиться на инструментах, которые могут пригодиться при регулярном использовании. При этом для походов и отдыха на природе производитель предлагает более крупные модели с пилой и другими приспособлениями.

Стоимость новинки составляет 45 долларов США. Мультитул рассчитан прежде всего на повседневные задачи, когда важно иметь под рукой основные инструменты, не занимая много места в кармане.

Источник: Newatlas