Лёгкий как 125-кубовый, мощный как 500-кубовый: Egera готовится к производству

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| Новость | Авто и транспорт

Итальянский стартап Positive Motorcycles выходит на этап привлечения pre-seed инвестиций после пяти лет самостоятельной разработки. Электромотоцикл Egera уже прошёл наземные испытания и разогнался до 175-176 км/ч на взлётной полосе аэропорта Санкт-Мориц.

Автор: Positive Motorcycles Источник: www.positivemotorcycles.com

Мотоцикл весит 150-152 кг — как лёгкий 125-кубовый аппарат, но с пиковой мощностью около 30 кВт (40-45 л.с.) и крутящим моментом 85 Н·м. Жидкостное охлаждение, рекуперативное торможение и защита IP67 сочетаются с батареей 7,7 кВт·ч. Запас хода заявлен на уровне 120-140 км, разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Заявленная максимальная скорость для серийной версии — 125 км/ч, хотя тесты показали заметно выше. Подвеска — вилка 41 мм спереди и двойные амортизаторы Öhlins сзади, колёса 17 дюймов, сиденье на высоте 870 мм.

Почти все узлы, включая мотор, сделаны в Италии. Целевая цена — чуть ниже 10 тысяч евро без налогов (по другим оценкам — до 12,5 тысяч). Это заметно меньше, чем у большинства премиальных электрических мотоциклов, которые стартуют от 14 тысяч евро. Компания уже начала сертификацию TÜV, зарегистрировала дизайн в 27 странах ЕС и Индии и обеспечила 90 % поставщиков. Серийный выпуск и продажи планируются на 2027 год.

Источник: positivemotorcycles

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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