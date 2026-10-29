ЦБ РФ сократит долю 7-летних автокредитов с 26% до 20% в первом квартале 2027 года

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| Новость | Авто и транспорт

Банк России вводит лимиты на выдачу долгосрочных автокредитов с первого квартала 2027 года. Решение принято для пресечения практики искусственного занижения показателя долговой нагрузки заемщиков. Увеличение срока кредитования позволяет банкам формально снижать ежемесячный платеж, не уменьшая общую задолженность гражданина, что создает возможности для обхода действующих ограничений.

Автор: Ludvig14 Источник: commons.wikimedia.org

Доля целевых автокредитов со сроком погашения более семи лет выросла с 8% во втором квартале 2022 года до 26% во втором квартале 2026 года. Для займов со сроком погашения от восьми лет регулятор устанавливает нулевой лимит, тогда как сейчас их доля достигает 6%. Для потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств сроком от пяти лет предусмотрено ограничение в 1%, при этом в третьем квартале 2026 года на такие займы приходилось 47% выдач в сегменте.

Регулятор подчеркивает, что длительные сроки кредитования увеличивают риски для финансовой системы. За семь и более лет финансовое положение владельца автомобиля может существенно измениться, а сам автомобиль теряет рыночную стоимость и ликвидность как предмет залога. В результате при возникновении просроченной задолженности стоимость имущества может оказаться недостаточной для покрытия оставшегося долга. Новые правила не вводят полного запрета на выдачу таких ссуд, но ограничивают возможности банков кредитовать заемщиков с повышенной долговой нагрузкой.

Источник: Первый технический

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