Почему не стоит заправлять кровать сразу после пробуждения: дело в пылевых клещах

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| Новость | Наука и космос

Привычка заправлять постель сразу после пробуждения может мешать ей просохнуть за ночь и создавать благоприятные условия для пылевых клещей. Чтобы уменьшить влажность постельных принадлежностей, специалисты рекомендуют сначала откинуть одеяло и дать простыням проветриться.

Автор: recraft Источник: www.recraft.ai

За ночь постель накапливает влагу, которую человек выделяет при дыхании и потоотделении. Вместе с отмершими клетками кожи она создаёт условия для пылевых клещей — микроскопических паукообразных, питающихся органическими частицами. Они могут обитать в матрасах, подушках, одеялах и мягкой мебели, причём их присутствие не всегда заметно.

Сами клещи не кусают человека и не проникают под кожу. Проблема связана с продуктами их жизнедеятельности и фрагментами тел, содержащими аллергены. Они способны провоцировать чихание, кожные реакции и симптомы астмы. По данным, приведённым IFLScience со ссылкой на Американскую ассоциацию лёгких, обнаруживаемые уровни аллергенов пылевых клещей есть хотя бы в одной кровати примерно в четырёх из пяти домов США.

Чтобы уменьшить количество аллергенов, стоит регулярно стирать постельное бельё, пылесосить матрас и не застилать постель сразу после сна. Откинутое одеяло помогает влаге испаряться, а солнечный свет при достаточном воздействии может дополнительно снижать количество некоторых микроорганизмов и клещей. При этом одно лишь проветривание не заменяет регулярную стирку и уборку.

Источник: iflscience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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