«Перешагнуть» 1,5 °C: ледники Земли могут не восстановиться даже после похолодания

Даже если человечеству удастся вернуть глобальное потепление к отметке 1,5 °C после временного превышения этого порога, ледники и другие замёрзшие регионы планеты могут продолжать испытывать последствия ещё несколько столетий. К такому выводу подводят новые оценки климатических рисков, опубликованные в докладах ООН. Главная опасность заключается в том, что снижение температуры не означает автоматического восстановления утраченного льда.

Особенно медленно реагируют крупные ледники и ледяные массивы. Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показывает, что временное превышение целевого уровня потепления на 1,5 °C ускоряет потерю ледниковой массы. Даже после начала глобального охлаждения последствия могут сохраняться столетиями. В рассмотренном сценарии повышения температуры до 3 °C с последующим возвращением к 1,5 °C ледники к 2500 году сохраняют на 11% меньше массы, чем при стабилизации потепления на уровне 1,5 °C. Разница соответствует дополнительному повышению уровня моря на 34 мм.

В Гималаях последствия могут оказаться особенно тяжёлыми. При сохранении нынешней климатической политики ледники региона Гиндукуш — Гималаи могут потерять столько льда, что к концу прогнозируемого периода останется лишь 41% нынешнего объёма. При ограничении потепления уровнем 1,5 °C этот показатель составил бы 83%. Таяние угрожает не только прибрежным территориям из-за подъёма уровня океана, но и запасам пресной воды, от которых зависят население и сельское хозяйство горных регионов.

Ещё одна опасность связана с вечной мерзлотой. При её оттаивании высвобождаются накопленные парниковые газы, усиливающие дальнейшее потепление. Авторы докладов подчёркивают: возвращение температуры к 1,5 °C способно замедлить потери льда, а отдельные ледники и участки морского льда могут начать восстанавливаться через десятилетия или столетия. Однако для долгосрочной стабилизации криосферы может потребоваться потепление не выше 1 °C. Учёные призывают резко сократить выбросы и не допустить длительного превышения климатического порога.

Источник: iflscience