Охладить планету любой ценой: чем опасен искусственный щит от солнца

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| Новость | Наука и космос

Британские исследователи провели имитационное моделирование политических последствий масштабного применения геоинженерных технологий и выяснили, что попытка искусственного охлаждения планеты спровоцирует глобальную геополитическую гонку вооружений.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

В ходе научного эксперимента эксперты смоделировали сценарий, при котором ведущие державы мира прибегают к распылению в стратосфере светоотражающих аэрозолей для борьбы с климатическим кризисом. Вместо совместного решения экологических проблем участники симуляции столкнулись с ожесточенной борьбой сверхдержав за контроль над климатическим оружием и стратегическим доминированием.

Анализ показал, что ископаемое лобби и заинтересованные корпорации способны использовать псевдоэкологические организации для продвижения климатических интервенций как удобной альтернативы отказу от углеводородов. Подобные скрытые манипуляции и тайные эксперименты государств полностью разрушают остатки доверия между странами, переводя реальные экологические угрозы на второй план.

Главным препятствием для геоинженерии становится не техническая осуществимость методик, а глубокий кризис международной безопасности и невозможность справедливого регулирования таких технологий. На фоне стремительно дестабилизирующейся климатической системы любые попытки искусственного управления солнечным излучением неизбежно ведут к дипломатическому хаосу и конфликтам.

Источник: popularmechanics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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1 комментарий

robotnikkkk0328
… А ТО ЩО ПЛЛНЕТА ППЦ холоднаа ЕТО ПОФ ДЛА ЕТИХ ВСАКИХ?
… ЕЩЩО ДО ПЕРЫОДА КАДА до малова ледныковаго перыода НЕ ДББРАЛИС А ЕТИ УЖО ППЦ ЧО

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