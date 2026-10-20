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Британские исследователи провели имитационное моделирование политических последствий масштабного применения геоинженерных технологий и выяснили, что попытка искусственного охлаждения планеты спровоцирует глобальную геополитическую гонку вооружений.

В ходе научного эксперимента эксперты смоделировали сценарий, при котором ведущие державы мира прибегают к распылению в стратосфере светоотражающих аэрозолей для борьбы с климатическим кризисом. Вместо совместного решения экологических проблем участники симуляции столкнулись с ожесточенной борьбой сверхдержав за контроль над климатическим оружием и стратегическим доминированием.

Анализ показал, что ископаемое лобби и заинтересованные корпорации способны использовать псевдоэкологические организации для продвижения климатических интервенций как удобной альтернативы отказу от углеводородов. Подобные скрытые манипуляции и тайные эксперименты государств полностью разрушают остатки доверия между странами, переводя реальные экологические угрозы на второй план.

Главным препятствием для геоинженерии становится не техническая осуществимость методик, а глубокий кризис международной безопасности и невозможность справедливого регулирования таких технологий. На фоне стремительно дестабилизирующейся климатической системы любые попытки искусственного управления солнечным излучением неизбежно ведут к дипломатическому хаосу и конфликтам.

Источник: popularmechanics