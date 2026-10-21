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Анализ образцов астероида Бенну, доставленных на Землю миссией NASA OSIRIS-REx, помог объяснить, почему небесное тело быстро нагревается на Солнце и остывает в темноте, хотя его поверхность покрыта крупными валунами. Исследователи обнаружили, что породы не только содержат множество пустот, но и пронизаны внутренними трещинами. Именно эта особенность позволила согласовать лабораторные измерения с данными космического аппарата.

Загадка возникла ещё в 2018 году, когда OSIRIS-REx прибыл к Бенну. Вместо ожидаемых участков мелкого рыхлого грунта аппарат обнаружил каменистую поверхность с многочисленными крупными валунами. При этом наблюдения показывали, что астероид быстро теряет тепло. Обычно массивные цельные камни остывают медленнее, чем песок и другие рыхлые материалы, поэтому поведение Бенну требовало объяснения.

Учёные изучили доставленные на Землю частицы с помощью рентгеновской компьютерной томографии. Метод позволил получить трёхмерные изображения внутреннего строения пород без их разрушения. Затем исследователи использовали эти данные в компьютерных моделях теплопередачи и установили, что сочетание пористости и разветвлённых трещин помогает объяснить низкую тепловую инерцию астероида — способность поверхности быстро менять температуру.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, важны и для изучения других астероидов. Наблюдения за тем, как небесные тела поглощают и отдают тепло, помогают оценивать свойства их поверхности, но без образцов трудно определить внутреннее устройство пород. Теперь учёные получили возможность точнее связывать дистанционные измерения с реальной структурой астероидного материала.

Источник: sciencedaily