Мышь родила потомство после полета на китайскую станцию «Тяньгун»

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| Новость | Наука и космос

Китайские биологи подтвердили факт успешного деторождения у млекопитающего, побывавшего в космосе. Мышь, доставленная на станцию «Тяньгун» в составе группы из четырех особей, после возвращения на Землю произвела на свет здоровое потомство. Исследование провел Институт зоологии при Китайской академии наук.

Животные провели на борту станции 14 суток. По итогам эксперимента у одной из четырех самок наступила беременность уже после приземления, роды прошли без патологий, детеныши развивались нормально. Случай стал первым документированным примером, когда млекопитающее сохранило репродуктивную функцию после орбитального полета.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Полученные данные важны для расчета рисков при подготовке к освоению Луны и Марса — проектам, где придется учитывать влияние условий космоса на биологические процессы живых организмов, включая размножение.

Ранее аналогичный эксперимент проводили NASA вместе с японским космическим агентством JAXA в марте 2023 года на Международной космической станции. Грызунов поместили в центрифужные модули с разным уровнем искусственной силы тяжести — от нулевой до соответствующей земной. После 35 дней полета у мышей, живших в невесомости, диагностировали заметную потерю мышечной массы. Животные при гравитации, составляющей две трети земной, практически не пострадали — сохранились и масса, и функциональность мышечных волокон.

Мухи дрозофилы
Мухи дрозофилы
Автор: Датиева Инна Артуровна Источник: commons.wikimedia.org

Эксперименты с живыми существами на орбите имеют долгую историю. Плодовые мушки дрозофилы демонстрировали способность размножаться в космосе на протяжении нескольких поколений подряд. Тихоходки — беспозвоночные размером меньше миллиметра — пережили десять суток в открытом космическом пространстве, подвергаясь воздействию вакуума, экстремального холода и солнечной радиации. Растение арабидопсис еще в 1982 году на борту советской станции «Салют-7» первым среди цветковых прошло полный жизненный цикл в невесомости.

Результаты с мышами на «Тяньгуне» расширяют представления о том, как короткие космические полеты влияют на репродуктивную систему млекопитающих.

Источник: news

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