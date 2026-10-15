Модель связала неравномерность волн на границе магнитосферы с наклоном магнитного поля Земли

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Исследователи Университета Оулу объяснили, почему волны на границе магнитосферы Земли возникают неравномерно. Оказалось, что направление межпланетного магнитного поля и наклон земной магнитной оси влияют на то, где солнечный ветер сильнее возмущает магнитный щит планеты.

Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters. Учёные использовали глобальные магнитогидродинамические модели, чтобы изучить волны Кельвина-Гельмгольца на границе магнитосферы — магнитопаузе.

Эти волны возникают, когда быстрый солнечный ветер проходит вдоль внешней границы магнитосферы, а два соседних потока движутся с разной скоростью. В результате граница начинает волноваться, образуя крупные вихревые структуры.

Автор: Canva Источник: dailygalaxy.com

Ранее было известно, что активность таких волн различается на утренней и вечерней сторонах магнитосферы. Однако физическая причина этой асимметрии оставалась неясной.

Новое исследование показало, что магнитное поле солнечного ветра не обтекает Землю равномерно. Оно «складывается» вокруг магнитосферы, и от направления его восточно-западной компоненты, обозначаемой IMF By, зависит, где волны усиливаются, а где подавляются.

При положительном значении IMF By наибольшая активность волн Кельвина-Гельмгольца приходилась на зимнее полушарие и утренний сектор магнитосферы. При отрицательном значении картина менялась, и наиболее активной становилась другая сторона.

Причина — в геометрии магнитного поля. Асимметричное обтекание магнитосферы создаёт разные условия для сдвига скорости на границе и для магнитного пересоединения. Там, где поле сильнее стабилизирует границу, волны растут хуже, а где стабилизация слабее — активность выше.

Понимание этих процессов важно для прогнозирования космической погоды. Волны Кельвина-Гельмгольца могут способствовать переносу плазмы и энергии солнечного ветра внутрь магнитосферы, что влияет на геомагнитную активность и полярные сияния.

Исследование основано на моделировании при отрицательном наклоне магнитного диполя. Поэтому выводы наиболее применимы к условиям, когда земная магнитная ось наклонена от Солнца, а для других сезонов и ориентаций поля требуются дополнительные расчёты.

Источник: Daily Galaxy

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 129 0
Автор TanyaSTS Рейтинг +552.70
Блог Наука и космос 239 8993 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему у кошек живот обычно белый, а спина чёрная, но не наоборот

Белая грудь, светлый живот и аккуратные «носочки» встречаются у совершенно разных кошек. Границы пятен меняются, но общий рисунок остаётся узнаваемым: тёмная шерсть чаще сохраняется сверху....

Почему медведь весом 300 кг иногда отступает перед собакой в 20 кг

Представим встречу на лесной дороге. Взрослый бурый медведь весом около 300 килограммов спокойно идёт вдоль деревьев. Неподалёку появляется небольшая чёрно-белая собака. Она останавливается,...

Пять суток в небе и катастрофа через четыре месяца: история советского дирижабля СССР-В6

Осенью 1937 года советский дирижабль СССР-В6 провёл в воздухе почти пять суток и уже готовился завершить полёт. Однако экипаж запросил разрешение остаться в небе ещё на несколько часов: топлива...

Железо для пункта выдачи заказов: сканер, термопринтер, ПК и камеры по ценам открытого каталога

Когда считают, сколько стоит открыть озон-пункт, обычно начинают с аренды и ремонта, а железо проходит одной строкой «оборудование, около 100 тысяч». Мне стало интересно разложить эту строку: что...