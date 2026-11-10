На Туринской плащанице обнаружили следы десятков видов — главная загадка осталась неразгаданной

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Учёные обнаружили на Туринской плащанице следы ДНК десятков организмов, включая людей, сельскохозяйственных животных, растения и даже средиземноморский красный коралл. Генетический анализ показал, что знаменитая льняная ткань за столетия накопила сложную биологическую летопись, способную рассказать о людях и местах, с которыми она соприкасалась.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Международная группа исследователей изучила образцы, официально собранные с плащаницы в 1978 году. Для этого впервые применили метагеномное секвенирование нового поколения без предварительной ПЦР-амплификации. Метод позволяет одновременно обнаруживать генетический материал множества организмов, а не искать ДНК только одного заранее выбранного вида.

Среди обнаруженных следов оказалась митохондриальная ДНК нескольких человеческих генетических линий, бактерии, грибы и микроорганизмы, приспособленные к солёной среде. Учёные также выявили генетический материал пшеницы, моркови, кукурузы, бананов и арахиса, а среди животных — коров, свиней, кур, собак и кошек. Особенно необычной находкой стала ДНК средиземноморского красного коралла.

Однако генетическая смесь не позволяет установить ни возраст ткани, ни её подлинность: обнаруженные следы могли попасть на материал в разные периоды его истории. Учёные не могут отделить возможную первоначальную ДНК от материала, оставленного людьми и окружающей средой позднее. Зато работа показывает, что современные методы геномики позволяют извлекать новую информацию из исторических образцов, собранных почти полвека назад.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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